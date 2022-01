Bogdan Aurescu, în contextul tensiunilor de la granița Ucrainei: Securitatea în regiunea Mării Negre este considerată o parte integrantă foarte importantă

Creșterea prezenței militare a SUA în România rămâne o prioritate în baza relației dintre cele două țări, stabilită prin acordurile la nivelul NATO. Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, susține că tensiunile ce implică direct Ucraina și Rusia vor accelera demersurile în plan militar.

„Relația cu Statele Unite este un obiectiv pe care președintele (n.r. – Klaus Iohannis) l-a urmărit de foarte multă vreme. Noi am ridicat constant în relația cu Statele Unite acest obiectiv, al creșterii prezenței trupelor americane în România, concomitent cu consolidarea prezenței economice a Statelor Unite în România – aici lucrăm pe un alt canal important.

De asemenea, am abordat mai recent această problemă cu secretarul de stat Blinken, pe 8 noiembrie, când am fost în vizită la Washington și când am inaugurat împreună sesiunea de dialog strategic cu Statele Unite. Apoi, în alte convorbiri de dată mai recentă și chiar și în cursul zilei de astăzi, pentru că am avut o discuție telefonică, în formatul „București 9″, cu ceilalți colegi de pe flancul estic, cu consilierul de securitate națională al președintelui Joe Biden, Jake Sullivan. I-am mulțumit pentru anunțul pe care Joe Biden l-a făcut ieri și am stabilit împreună că este nevoie să accelerăm procesul de planificare la nivel aliat pentru consolidarea flancului estic”, a declarat Aurescu, joi seara, pentru B1 TV.

Marea Neagră este un punct important de securitate pentru NATO, a amintit Aurescu. „Este un efort pe care noi l-am făcut pe o perioadă lungă de timp, l-am accelerat în ultima perioadă, în contextul de securitate complicat pe care-l vedem în vecinătatea noastră și sperăm ca el să aibă un efect de descurajare (n.r. – a Rusiei).

Putem să vedem că această criză are și un rol de catalizator. Dacă ne uităm la istoria noastră recentă vedem că în momentul 2014, când Federația Rusă a ocupat ilegal Crimeea a fost momentul care a declanșat la nivelul NATO o pregătire în sensul consolidării flancului estic. 2014 a însemnat și momentul summitului din Marea Britanie, când au început să fie luate primele măsuri pentru crearea acestei prezențe pe flancul estic, care ulterior a fost materializată prin niște decizii importante luate summitul de la Varșovia din 2016, întărită prin summitul NATO de la Bruxelles, din 2018.

Președintele României a continuat foarte insistent să aducă securitatea de la Marea Neagră pe agenda aliată. În momentul de față, securitatea în regiunea Mării Negre este considerată o parte integrantă foarte importantă, esențială pentru securitatea euro-atlantică în întregul său. Aceste evoluții din vecinătatea noastră ne confirmă că această abordare a fost una îndreptățită”, a mai transmis ministrul.