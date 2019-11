Bogdan Chiriţoiu: 'Postul din conducerea ACER se completează foarte bine cu activitatea mea la Consiliul Concurenţei'

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a afirmat că postul de membru în Consiliul de Administraţie al ACER, pentru care a fost ales vineri de Consiliul UE, se completează foarte bine cu activitatea sa în cadrul autorităţii române de concurenţă.

"Este o onoare că am fost propus de România şi am fost susţinut de mai multe state membre şi am ieşit pe locul doi şi în felul acesta avem o poziţie de membru plin în Consiliul de Administraţie pentru o perioadă de patru ani", a arătat el.

Potrivit lui Chiriţoiu, ACER este un model nou de agenţie, cu o guvernanţă îmbunătăţită.

"În conducerea ei se regăsesc atât reprezentanţii statelor membre, cât şi ai Parlamentului şi ai Comisiei Europene. Este o experienţă interesantă să contribui la dezvoltarea unui nou model de agenţiei europeană. ACER are rolul de a contribui la crearea pieţei europene de energie, una dintre cele mai importante reforme care se derulează în momentul de faţă în Europa şi care va ajuta consumatorii europeni, atât cei casnici, cât şi cei industriali, să aibă acces la energie mai ieftină şi mai sigură, duce la creşterea independenţei energetice a Europei", a precizat Chiriţoiu.

Acest gen de activitate se completează foarte bine cu activitatea sa la Consiliul Concurenţei, a adăugat el.

"Este ceea ce încercăm să facem şi în România, să avem o colaborare bună între reglementatorul de energie şi autoritatea de concurenţă, să combinăm reglementarea cu mecanismele de piaţă pe care le promovează o autoritate de concurenţă, cum este Consiliul. Este o sinergie bună între activitatea Consiliului cu această nouă activitate", a mai spus el.

În cursă au fost opt candidaţi, care au concurat pentru trei posturi de membru deplin şi două de membru supleant în Consiliul de Administraţie.

Chiriţoiu a obţinut cinci voturi din 28. Candidatul Franţei, care s-a clasat primul, a avut şapte voturi, iar reprezentantul Suediei a avut patru voturi. Selecţia a constat în evaluarea CV-ului şi a unei scrisori de intenţie.

Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a salutat, pe pagina sa de Facebook, alegerea lui Chiriţoiu în conducerea ACER.

"Salut alegerea domnului Bogdan Chiriţoiu la conducerea Agenţiei Europene de Reglementare în Energie (ACER). Votul dat în această seară este o recunoaştere a competenţei profesionale a candidatului propus şi a tradiţiei sectorului energetic românesc care va fi reprezentat în următorii patru ani în Consiliul de Administraţie al ACER. Îl felicit pe domnul Bogdan Chiriţoiu pentru această victorie adusă României, victorie obţinută la capătul unei competiţii de un nivel ridicat", a scris Popescu.

El a felicitat pentru rezultat şi Reprezentanţa Permanentă a României la UE, care a contribuit la succes.

"Nu în ultimul rând, doresc să îi mulţumesc lui Răzvan Nicolescu, fostului preşedinte român al ACER, pentru implicare în susţinerea candidatului propus de România", a adăugat ministrul.

La rândul său, Răzvan Nicolescu, fost preşedinte al Consiliului de Administraţie al ACER în perioada 2014-2016, a afirmat, că este aceasta este o victorie foarte importantă pentru România, iar ţara noastră câştigă astfel influenţă şi respect la nivel european.

"Este o victorie superbă a Romaniei! Am avut un candidat impecabil din punct de profesional şi hotărât să se bată pentru a-şi reprezenta cu onoare ţara, într-o competiţie grea. Am avut o echipă de la Reprezentanţă motivată şi care a ştiut ce face. Mă bucur că am putut ajuta la acest succes. Este un succes al întregului sector energetic românesc! Pentru România, faptul că are un reprezentant în conducerea ACER înseamnă respect şi influenţă", a precizat Nicolescu.

În urmă cu o săptămână, Bogdan Chiriţoiu declara, că, în cazul în care va obţine un post în Consiliul de Administraţie al ACER, nu va părăsi autoritatea de concurenţă.

"Este vorba despre un Consiliu de Administraţie, adică o întâlnire pe lună cel mult. Pot deţine ambele funcţii, în paralel. Propunerea a fost făcută de Ministerul de Externe", a declarat Chiriţoiu.

Potrivit ACER, Consiliul de Administraţie se întruneşte de şase-şapte ori pe an la Bruxelles, la Ljubljana sau în ţara din care provine preşedintele instituţiei.

Într-un anunţ postat pe site-ul ACER, se menţionează că pe 27 ianuarie 2020 vor expira mandatele a trei membri ai Consiliului de Administraţie şi a doi membri supleanţi. Astfel, CA va trebui să numească acum trei noi membri şi doi supleanţi.

În urma unui apel pentru candidaturi, preşedinţia ACER a primit până la termenul limită stabilit la 18 octombrie 2019 opt propuneri: Stefano Besseghini (Italia), Vaclav Bartuska (Republica Cehă), Bogdan Chiriţoiu (România), Lubomir Kuchta (Slovacia), Karin Lunning (Suedia), Pawel Pikus (Polonia), Zhecho Donchev Stankov (Bulgaria) şi Michel Thiolliere (Franţa).

România a mai avut un reprezentant în conducerea ACER. Răzvan Nicolescu a fost vicepreşedinte al CA al ACER în perioada 2010-2014 şi preşedintele CA între 2014 şi 2016.