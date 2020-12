Bogdan Huțucă: 'Românii, au văzut dezastrul produs de guvernările PSD. Șansa unei dezvoltări fără precedent este PNL'

La alegerile din 6 decembrie, constănțenii au de ales între două viziuni extrem de diferite: cea liberală și cea socialistă. Cea mai bună soluție pentru Constanța și România este cea liberală, lucru evident după 20 de ani de administrație PSD, potrivit atacdeconstanta.com.

„Pe 6 decembrie, oamenii au de ales între două filosofii de guvernare extrem de diferite: pe de o parte au de ales filosofia liberală, care aduce prosperitate şi dezvoltare, pe de alta au de ales filosofia socialistă, cea care a produs mereu sărăcie şi subdezvoltare. Mai clar, românii care vin la urne au de ales între candidaţii Partidului Național Liberal şi candidații PSD. Din păcate, am încheiat recent un ciclu de creştere economică de aproape un deceniu, la finalul căruia însă nu am reuşit să construim nici un sistem de sănătate modern şi performant, nici un sistem de educaţie adoptat cerinţelor pieţei muncii şi nici un sistem de infrastructură european. Am pierdut aceste şanse pentru că la conducere s-au aflat prim-miniştri socialişti care nu au dorit să dezvolte România.”, spune Bogdan Huțucă, președintele PNL Constanța care candidează, de pe prima poziție pe listă, pentru un nou mandat.

Momentul 6 decembrie este extrem de important pentru viitorul județului și al țării. România se poate dezvolta ca niciodată până acum, cu ajutorul fondurilor europene de 80 de miliarde de euro negociate de președintele Kaus Iohannis.

„Istoria ne mai oferă însă o şansă. În următorii ani, putem atrage până la 80 de miliarde de euro din fonduri europene. Dacă la conducerea Guvernului se va afla un premier liberal, aceşti bani se vor duce către investiţii care vor genera prosperitate şi bunăstare. Dacă însă la Palatul Victoria se va afla tot un premier socialist, banii vor fi risipiți ca şi până acum. Românii au văzut dezastrul produs de guvernările PSD, iar constănțenii cu atât mai mult, după 20 de ani de dezastru socialist. Acum avem șansa unei dezvoltări fără precedent, avem o șansă pe care nu avem voie să o ratăm. Iar această șansă se numește guvernarea liberală.”, afirmă Bogdan Huțucă.

Constanța și România au pierdut mult. Este timpul să recupereze. După ce va cheltui acești bani, România va avea peste 1.000 de km de autostrăzi construite, cel puțin 3 spitale regionale, alte zeci de spitale și de centre medicale ridicate de la zero și, mai ales, o economie națională suficient de puternică încât să susțină sisteme de educație și de sănătate performante. Constanța va avea drumuri și spitale noi, mii de locuri de muncă bine plătite, în urma investițiilor în economie, un sistem de termoficare modern și o infrastructură portuară de nivel european.

„Primarul liberal, președintele CJ liberal și guvernul liberal deja lucrează la proiecte comune de dezvoltare a județului. O mare parte din cei 80 de miliarde de euro, banii obținuți de președintele Iohannis la Bruxelles, vor veni la noi în județ. Pe lângă aceștia, vom atrage o mare parte din investițiile americane de 8 miliarde de dolari și vom aduce și finanțare de la bugetul național. Bani sunt, dorința de a face lucruri bune există, avem oameni pregătiți care deja lucrează la proiecte – unele au fost deja depuse.”, subliniază Bogdan Huțucă.

Toate aceste vor fi puse în practică de viitorul guvern PNL, cu ajutorul parlamentarilor și al administrațiilor locale și județene. Parlamentarii au rolul de liant între guvern și autorități, de aceea este atât de important votul din 6 decembrie: pentru ca acest mecanism să funcționeze. Și va funcționa impecabil cu viitorii parlamentari PNL, oameni capabili, care au făcut lucruri frumoase în cariera lor, care au proiecte concrete pentru Constanța.

Bogdan Huțucă, Mircea Banias, Marian Crușoveanu, Bogdan Bola, Sorin Mihai, la Camera Deputaților, Septimiu Bourceanu și George Niculescu, la Senat, sunt propunerile PNL Constanța pentru aceste alegeri. Regăsim printre ei doi foști prefecți (Bogdan Huțucă și George Niculescu), un consilier județean specialist în transporturi (Marian Crușovean), pe directorul Administrației Bazinale a Apelor Dobrogea Litoral (Bogdan Bola), pe inspectorul școlar general din cadrul Inspectoratul Școlar Județean Constanța (Sorin Mihai), un specialist în sănătate, ex-consilier al ministrului Sănătății, director de unități medicale de stat și private (Septimiu Bourceanu).

Dacă vă doriți ca orașul Constanța și România să se dezvolte, nu să se întoarcă în trecut, PNL este singura soluție.