Bogdan Vintilă, antrenor FCSB: 'Harlem Gnohere e în recuperare, trebuie ajutat'

Bogdan Vintilă, antrenorul lui FCSB, a susţinut o conferinţă de presă, sâmbătă, premergătoare meciului cu Universitatea Craiova, din etapa a noua a Ligii 1. Tehnicianul a vorbit şi despre situaţia atacantului Harlem Gnohere, anunță MEDIAFAX.

Vintilă a explicat că francezul a revenit după o accidentare şi are dificultăţi în a reveni la forma fizică optimă. În aceste condiţii, prezenţa lui Gnohere în lotul lui FCSB pentru meciul de duminică este incertă.

"Gnohere nu este un caz. E jucătorul meu care a trecut prin momente grele. A suferit o accidentare, acum e în recuperare. El este un jucător masiv, dar trebuie ajutat şi, uşor-uşor, se va pune pe picioare. Nu e un caz, nu suntem supăraţi pe el. Am vorbit cu patronul pentru că erau accidentaţi amandoi atacanţii şi Tănase juca vârf. Am vorbit cu patronul şi am decis să mai aducem un atacant (n. red. - Juvhel Tsoumou) ca să folosim jucătorii pe posturile lor. E normal să fie concurenţă, dar nu se pune problema ca Gnohere să fie o problemă", a declarat Vintilă, la conferinţa de presă organizată sâmbătă.

Vineri, finanţatorul Gigi Becali a anunţat că toţi jucătorii vor fi cântăriţi, iar cei care nu au greutate optimă vor fi lăsaţi în afara lotului, excepţia fiind Gnohere. Antrenorul Bogdan Vintilă a recunoscut că francezul nu are greutatea optimă, însă acesta nu ar fi un impediment pentru Gnohere, care ar dispune de experienţa şi valoarea necesară.

"Poţi să fii slab şi să nu fii bun şi poţi să fii gras şi să fii bun. Harlem a revenit după o perioadă de pauză. Harlem poate să revină şi mâine, dar nu la greutatea optimă. Nu se ştie niciodată. E un jucător care a dat gol cu Viitorul. Cu plusul ala de kilograme. Dar sunt anumite lucruri în viaţă pe care trebuie să le echilibrezi", a mai spus Vintilă.

În actualul sezon, Harlem Gnohere a evoluat în cinci partide şi a înscris un gol.

Meciul Universitatea Craiova - FCSB, din etapa a noua a Ligii I, se joacă duminică, de la ora 21:00, pe Stadionul "Ion Oblemenco".