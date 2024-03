Boloș spulberă speranțele șpăgarilor: Noua Antifraudă nu va avea apucăturile defunctei Gărzi Financiare

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, subliniază că reînființarea Antifraudei nu are ca scop reluarea practicilor vechi ale Gărzii Financiare. Structurile teritoriale județene sunt direcționate către un singur obiectiv: consolidarea capacității ANAF de a combate evaziunea fiscală. De-a lungul anilor, s-a depus efort însemnat în lupta împotriva activității economice ilicite desfășurate din birouri, iar acum este momentul să consolidăm această abordare.

Reacţia ministrului de resort vine după ce Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru reorganizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF). Actul normativ prevede reorganizarea activităţii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, pe structuri judeţene de antifraudă fiscală, măsură care, potrivit autorităţilor, va duce la eficientizarea activităţii, operativitatea verificărilor şi creşterea calităţii controalelor.

Un alt set de măsuri cuprins în OUG se referă la baza materială a ANAF

"Ce am urmărit? În primul rând, asigurăm operaţionalizarea structurilor teritoriale judeţene care urmăresc combaterea activităţilor economice ilicite. De ce? Pentru că este nevoie să putem întreprinde permanent, la orice oră, acţiuni de control la toate categoriile de contribuabili, indiferent de forma de organizare, dar şi în orice loc, indiferent de forma sub care se desfăşoară activităţi economice. Datele din RO e-Factura, RO e-Transport şi RO e-Sigiliu vor ajunge în scurt timp să-şi producă efectele: numărul de acţiuni operative de control ar trebui să crească exponenţial. Tocmai de aceea e necesară consolidarea funcţiei ocupate de cei care efectuează controlul antifraudă. Vin şi cu o precizare pentru cârcotaşii care sunt obişnuiţi doar să critice, fără să pună vreo soluţie reală pe masă: Antifrauda nu se reînfiinţează pentru a relua vechile obiceiuri ale Gărzii Financiare. Structurile teritoriale judeţene ale inspecţiei antifraudă au un singur scop: să facă mai puternic ANAF în combaterea evaziunii fiscale şi în lupta cu activităţile economice ilicite. Sunt deja destui ani în care încercăm să combatem activitatea economică ilicită din birouri. Sunt deja destui ani în care am rămas codaşi la colectare", a scris joi seara ministrul Finanţelor pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.El a explicat că prin ordonanţa adoptată joi au fost introduse reglementări noi pentru atragerea răspunderii şi a anunţat că este în lucru şi un cod de integritate pentru inspectorii fiscali şi cei vamali astfel încât cei care au incidente de integritate vor ajunge să fie aspru sancţionaţi.





"E limpede pentru oricine se uită la ponderea veniturilor încasate de ANAF în totalul veniturilor bugetului general consolidat (din care asigurăm banii pentru investiţii, funcţionarea instituţiilor medicale, pensii, alocaţii şamd), că nerealizarea nivelului programat al veniturilor înseamnă că nu ne încadrăm în ţintele de deficit. Tocmai de aceea, una dintre priorităţile pe care mi le-am asumat când am venit la MF a fost să consolidăm capacitatea instituţională în colectarea veniturilor, dar şi combaterea fenomenului de evaziune fiscală", a subliniat Boloş.



Într-un comunicat separat, Guvernul a precizat că reorganizarea ANAF va conduce la creşterea eficienţei colectării veniturilor la bugetul general consolidat şi asigurarea unei coordonări integrate a activităţii administraţiei fiscale în acţiunea de combatere a fraudei şi evaziunii fiscale.



Totodată, pentru ANAF şi Autoritatea Vămilor din România, care au atribuţii de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale şi a fraudei fiscale şi vamale, se prevede achiziţionarea de dotări corespunzătoare, pentru îndeplinirea responsabilităţilor şi a misiunilor stabilite prin Sistemul naţional RO e-Sigiliu.