Bordei (USR): Liderii europeni vorbesc de refacerea industriei de apărare; România, în filmul greşit

Senatorul USR Cristian Bordei l-a întrebat, miercuri, pe ministrul Economiei, Ştefan - Radu Oprea, prezent în plen la "Ora Guvernului", în legătură cu strategia industriei naţionale de apărare, în contextul unui război la graniţa ţării şi al unei industrii în domeniu în care "majoritatea" celor 15 companii de stat de sub umbrela Romarm sunt "falimentare de ani de zile, au utilaje din anii '50, forţă de muncă îmbătrânită", iar conducerile lor sunt "o rezervaţie de pile politice" ale PSD şi PNL.

"Ne aflăm într-o perioadă extrem de turbulentă din punct de vedere geopolitic. Invazia ilegală şi neprovocată a Ucrainei de către Federaţia Rusă marcând practic finalul aranjamentelor globale de securitate de la finalul celui De-Al Doilea Război Mondial şi fost Război rece. (...) Majoritatea celor 15 companii de stat de sub umbrela Romarm sunt falimentare de ani de zile, au utilaje din anii '50, forţă de muncă îmbătrânită, conducerile lor sunt nimic altceva decât o rezervaţie de pile politice incompetente ale PSD şi PNL. Au responsabili cu privatizarea, care taie frunze la câini de 15 ani şi în fiecare an li se şterg datoriile acumulate prin oug-uri. Ministerul are în lucru un proiect avansat pentru strategia industriei naţionale de apărare. Ce înseamnă avansat, când va fi trecută aceasta prin CSAT? (...) Europa este în fierbere, liderii europeni vorbesc la unison despre fereastra de timp pentru refacerea industriei de apărare care se micşorează pe zi ce trece, iar România pare din nou rămasă în filmul greşit la această mare răscruce a istoriei. Dumneavoastră şi Guvernul PSD - PNL aveţi de gând să faceţi cu adevărat ceva? Că răspunsurile în zeflemea ale premierului Ciolacu sigur nu ne liniştesc", a transmis Bordei.O altă întrebare pe care i-a adresat-o senatorul USR ministrului Economiei a vizat modul în care Armata României poate să îşi îndeplinească cu succes datoria de garant al securităţii şi integrităţii naţionale, în acest context geopolitc "tulbure"."În acest context tulbure, domnule ministru, care este datoria celor care conduc această ţară, a dumneavoastră şi a Guvernului din care faceţi parte, să depună toate eforturile posibile pentru a se asigura că Armata României îşi poate îndeplini cu succes datoria primordială, aceea de a fi garantul securităţii, integrităţii şi independenţei naţionale? Da, suntem parte a Tratatului NATO, dar până la articolul 5 acesta mai are şi articolul 3, care spune că părţile trebuie să aibă capacitatea individuală de a rezista unui atac armat", a explicat Cristian Bordei.