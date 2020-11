BRD Groupe Société Générale raportează un profit net de 738 milioane lei, față de 1.226 milioane lei în 2019

BRD Groupe Société Générale a obținut în primele nouă luni un profit net de 738 milioane lei, față de 1.226 milioane lei în perioada similară din 2019, rezultat influențat de cheltuiala netă cu provizioane, ce reflectă perspectiva înrăutățită asupra mediului macroeconomic.

„Dacă trimestrul al doilea a fost marcat de o scădere accentuată a producției de credite ale persoanelor fizice în contextul măsurilor restrictive, activitatea a revenit în trimestrul al treilea, cu creditele de consum nou acordate depășind nivelurile de dinaintea crizei. BRD are, de asemenea, o participare activă la programul IMM Invest, cu aproape 700 de milioane de lei în credite pentru IMM-uri și întreprinderile foarte mici, aprobate la sfârșitul lunii septembrie. În timp ce a asigurat un răspuns rapid la efectele crizei, BRD s-a concentrat pe materializarea oportunităților, încurajând adoptarea digitalizarii și accelerând proiectele de automatizare a fluxurilor. În ciuda mediului economic semnificativ deteriorat, BRD a obținut o performanță financiară care dovedește reziliența modelului nostru de afaceri și adecvarea acțiunilor întreprinse ca răspuns la criză”, a declarat François Bloch, Directorul General al BRD Groupe Société Générale, potrivit mediafax.ro.

Citește și: Klaus Iohannis este contrazis de istorie: PNL a condus ministerul Sănătății mai mult decât PSD

Creditele nete ale Grupului BRD, inclusiv creanțele din leasing, au înregistrat o ușoară creștere (+0,2% față de finalul lunii septembrie 2019). Creșterea creditelor retail de bază (core retail loans), de 0,9% în dinamică anuală, deși afectată de măsurile restrictive din primavară, reflectă revenirea creditelor de consum nou acordate începând cu jumatatea lunii mai, pană la un nivel superior performanței lunare din anul precedent, în luna septembrie 2020. Finanțarea IMM-urilor a crescut (+7,3% în dinamică anuală) prin participarea activă la programul IMM Invest, cu credite aprobate de 700 milioane lei și avansul portofoliului de leasing de +17,5% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Depozitele clienților au înregistrat o continuă consolidare a unei baze deja extinsă. Depozitele retail au avut un ritm de creștere accelerat (+9,1%), determinat de intrări mai mari de la clienții persoane fizice (+8,3% în dinamică anuală). Depozitele companiilor au înregistrat o creștere de două cifre, determinată de un avans puternic al resurselor IMM-urilor (+23,8% în termeni anuali). Indicatorul credite nete/depozite a fost de 65,0% la finalul lunii septembrie 2020, în scădere cu 6 puncte procentuale față de finalul lunii septembrie 2019.

În primele nouă luni, venitul net bancar al Grupului BRD a fost de de 2.308 milioane lei, mai mic cu 5,7% față de perioada similară a anului trecut, scădere determinată în principal de contracția veniturilor nete din comisioane și a altor categorii de venituri, în timp ce veniturile nete din dobânzi au fost destul de reziliente. Veniturile nete din dobânzi au scăzut ușor, cu 2,3% în dinamică anuală, influențate în cea mai mare parte de ratele de dobândă mai mici (media ratei de dobândă ROBOR la 3 luni a fost de 2,49% în primele 9 luni din 2020 față de 3,16% în primele 9 luni din 2019). Scăderea veniturilor nete din comisioane, de -12% an pe an, în primele nouă luni din 2020, a fost determinată în principal de veniturile mai mici din tranzacțiile de daily banking ca urmare a intrării în vigoare a reglementărilor SEPA și volumului redus de tranzacții în perioada restricțiilor. Evoluția altor venituri bancare a fost influențată de câștiguri semnificative din reevaluare înregistrate în 2019.

Vezi și: Joe Biden anunță prima măsură adoptată în calitate de președinte: va ANULA o decizie a lui Trump

Per total, pe primele 9 luni, cheltuielile operaționale au fost menținute la același nivel cu anul trecut. S-au realizat economii semnificative de costuri, însă fără a afecta investițiile strategice. Cheltuielile de personal s-au redus cu 2,2% în trimestrul III din 2020 față de trimestrul III din 2019, în timp ce creșterea costurilor care nu sunt legate de personal a fost în întregime determinată de cheltuielile IT mai mari ce reflectă accelerarea planului de digitalizare și de costurile excepționale legate de gestionarea crizei sanitare. Excluzând costurile sanitare și pe cele IT, cheltuielile care nu sunt legate de personal s-au redus cu 7,5% în dinamică anuală, în trimestrul III din 2020.

Profitul operațional brut la nivelul Grupului BRD a fost de 1.120 milioane lei în primele nouă luni din 2020, față de 1.260 milioane lei în primele nouă luni din 2019.

Indicatorii privind calitatea activelor băncii au rămas solizi, după cum o reflectă rata NPL (creditele neperformante, conform definiției ABE), care a atins 3,4% la finalul lunii septembrie 2020 (față de 4,0% la finalul lunii septembrie 2019), precum și nivelul ridicat de acoperire cu provizioane a expunerilor neperformante (grad de acoperire de 76,4% la finalul lunii septembrie 2020 față de 74,1% la finalul lunii septembrie 2019). Costul riscului a înregistrat o cheltuială netă cu provizioanele de 253 milioane RON în comparație cu o eliberare de provizion de 207 milioane RON în primele 9 luni din 2019, determinată în principal de impactul înrăutațirii scenariilor macroeconomice asupra pierderilor estimate din activitatea de creditare.