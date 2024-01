BREAKING - Situația escaladează rapid: Pakistanul a atacat puternic Iranul/ Video

Citește și: Bubuie un nou conflict major: Iranul a lansat un atac neașteptat în Pakistan/ Video

"Pot doar să confirm că am efectuat atacuri împotriva unor grupuri armate antipakistaneze care au fost vizate în Iran", a declarat sursa, care nu era autorizată să vorbească oficial, adăugând că va urma o declaraţie guvernamentală.

Jurnalistul Salman Masood, care acoperă Pakistanul pentru The New York Times din 2021, relatează pe X (fostul Twitter) că forţele aeriene pakistaneze au efectuat în cursul nopţii atacuri aeriene asupra taberelor separatiste Baluch din Iran. Potrivit relatării, au fost vizate cel puţin şapte tabere, situate între 40 şi 50 de kilometri în interiorul teritoriului iranian.

Aceste lovituri au loc la mai puţin de 24 de ore după ce Iranul a folosit "rachete şi drone" pentru a lovi două baze ale sediului central al grupării Jaish al-Adl (Armata Justiţiei în limba arabă) în provincia pakistaneză Baluchistan.

Iranul şi Pakistanul se acuză reciproc în mod frecvent că permit grupurilor de rebeli să opereze de pe teritoriul celeilalte ţări pentru a lansa atacuri, dar rareori sunt implicate forţele oficiale ale vreunei ţări.

