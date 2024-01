Bubuie un nou conflict major: Iranul a lansat un atac neașteptat în Pakistan/ Video

Iranul a declarat că a folosit "rachete de precizie şi atacuri cu drone", pentru a distruge două bastioane ale grupului militant sunnit Jaish al-Adl, cunoscut în Iran sub numele de Jaish al-Dhulm, în zona Kouh-Sabz (muntele verde) din provincia pakistaneză Balochistan, în sud-vestul Pakistanului, potrivit agenţiei de presă iraniene Tasnim, aliniată cu statul.

Atacul are loc după ce Iranul a lansat luni rachete în nordul Irakului şi în Siria, în cea mai recentă escaladare a ostilităţilor în Orientul Mijlociu, unde războiul actual al Israelului din Gaza riscă să se transforme într-un conflict regional mai amplu.

Ministerul pakistanez de Externe a declarat că atacul de pe teritoriul său a ucis "doi copii nevinovaţi şi a rănit trei fete" şi a avertizat Iranul de "consecinţe grave". Acesta a descris atacul aerian drept o "încălcare neprovocată a spaţiului său aerian de către Iran... în interiorul teritoriului pakistanez".

"Este şi mai îngrijorător faptul că acest act ilegal a avut loc în ciuda existenţei mai multor canale de comunicare între Pakistan şi Iran", a declarat ministerul.

În urma atacului, Pakistanul, înarmat nuclear, a înaintat un "protest ferm" unui înalt oficial din cadrul Ministerului iranian de Externe din capitala Iranului, Teheran, şi a făcut apel la însărcinatul cu afaceri iranian, afirmând că "responsabilitatea pentru consecinţe va fi pur şi simplu a Iranului".

Grupul militant Jaish al-Adl a declarat, marţi târziu, că Gărzile Revoluţionare ale Iranului au folosit şase drone de atac şi mai multe rachete pentru a distruge două case în care locuiau copiii şi soţiile luptătorilor săi.

Într-o declaraţie pe Telegram, militanţii au declarat că doi copii mici au fost ucişi în atac, în timp ce două femei şi o adolescentă au fost grav rănite.

Luna trecută, Iranul i-a acuzat pe militanţii Jaish al-Adl că au luat cu asalt o secţie de poliţie din provincia iraniană Sistan şi Baluchistan, care s-a soldat cu moartea a 11 ofiţeri de poliţie iranieni, potrivit Tasnim.

Jaish al-Adl, sau Armata Justiţiei, este un grup militant separatist care operează de ambele părţi ale frontierei şi care a revendicat anterior responsabilitatea pentru atacuri împotriva unor obiective iraniene. Scopul său declarat este independenţa provinciei iraniene Sistan şi Baluchistan.

Loviturile din Pakistan au avut loc la o zi după ce Gărzile Revoluţionare ale Iranului au lansat rachete balistice, vizând ceea ce a afirmat a fi o bază de spionaj a agenţiei de informaţii israeliene Mossad din Erbil, în nordul Irakului, şi "grupări teroriste anti-Iran" din Siria.

Iranul a declarat că loviturile din Irak au fost un răspuns la ceea ce a spus că au fost atacuri israeliene care au ucis comandanţi ai Gardienilor Revoluţiei iraniene şi a susţinut că ţinte din Siria au fost implicate în recentele atentate cu două bombe din oraşul Kerman, în timpul unui memorial pentru comandantul ucis al Forţelor Quds, Qasem Soleimani, care au făcut zeci de morţi şi răniţi.

Acesta a apărat loviturile ca fiind o operaţiune "precisă şi ţintită" pentru a descuraja ameninţările la adresa securităţii, a declarat marţi purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Nasser Kanaani, într-o declaraţie.

Atacurile Iranului vor spori şi mai mult temerile că războiul Israelului din Gaza s-ar putea transforma într-un război la scară largă în Orientul Mijlociu, cu grave consecinţe umanitare, politice şi economice.

Atacurile din Irak şi Siria au fost condamnate de Statele Unite ca fiind "nesăbuite" şi imprecise, în timp ce Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat că "problemele de securitate trebuie abordate prin dialog, nu prin lovituri".

Irakul a declarat că a depus marţi o plângere la Consiliul de Securitate al ONU şi la ONU. Ministrul irakian de externe Fuad Hussein a transmis că nu există centre afiliate Mossad care să opereze în Erbil, în regiunea semi-autonomă Kurdistan.

