BREAKING Adina Vălean, ACCEPTATĂ de Comisia Europeană pentru postul de comisar european

Informație de ultimă oră. Adina Vălean, europarlamentar PNL, a fost acceptată de președinta Comisiei Europene pentru funcția de comisar european pe Transporturi. Ursula von der Leyen a discutat și cu Vălean, dar și cu Mureșan, iar fostul europarlamentar PMP nu a convins-o, astfel că a fost aleasă soția lui Crin Antonescu.

Vălean mai are însă de trecut hopul audierilor în comisii. Astăzi, PNL a transmis către Comisia Europeană două propuneri pentru funcția de comisar european: Adina Vălean și Siegfried Mureșan. Acum, se pare că balanța înclină în favoarea Adinei Vălean, lucru care se datorează și regulilor privind egalitatea de gen.

Ludovic Orban nu a confirmat informația privind validarea Adinei Vălean.

von der Leyen has picked Adina Valean as commissioner-designate from Romania after interviewing both candidates