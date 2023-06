BREAKING - Șeful Wagner anunță finalul revoltei: 'Ne întoarcem și plecăm în direcția opusă!'

„Ne întoarcem coloanele și plecăm în direcția opusă”, a declarat fondatorul Wagner, Evgheni Prigojin, conform Ria Novosti.

„Ne dăm seama de responsabilitatea pentru faptul că sângele rusesc poate fi vărsat de ambele părți, ne întoarcem coloanele și mergem în direcția opusă taberelor de câmp conform planului”, ar mai fi spus șeful Wagner.

„Urmau să demonteze PMC Wagner. Am ieșit pe 23 iunie la Marșul Justiției. Într-o zi, am mers la aproape 200 km de Moscova. În acest timp, nu am vărsat nici măcar o picătură de sânge a luptătorilor noștri. Acum, a venit momentul când sângele se poate vărsa. De aceea, înțelegând responsabilitatea vărsării de sânge rusesc pe una dintre părți, ne întoarcem convoaiele și ne întoarcem în taberele de câmp conform planului”, a spus șeful Wagner.