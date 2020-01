BREAKING - Şeful Procuraturii Anticorupţie de la Chişinău a fost REŢINUT

Procurorul Viorel Morari, șeful Procuraturii Anticorupție, suspendat temporar din funcție, a fost reținut pentru 72 de ore, potrivit unor surse citate de TV8.

Procurorul general, Alexandru Stoianoglo, nu a răspuns la telefon pentru a ne oferi informații la acest subiect, iar adjuctul acestuia Ruslan Popov a spus că verifică informațiile.

UPDATE: Informația privind reținerea lui Viorel Morari a fost confirmată pentru TV8.md de către adjunctul procurorului general Ruslan Popov. Potrivit lui, Morari este reținut într-un dosar legat de fals în acte publice. Acum, procurorul Morari se află în izolatorul Poliției Capitalei.

Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a dispus în luna decembrie efectuarea de către două grupuri de procurori a unui control complex al activităţii procuraturilor specializate – Procuratura Anticorupţie şi Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale. Pe 9 decembrie, şeful PA, Viorel Morari, a fost suspendat din funcţie.

Viorel Morari a depus o cererea de demisie la sfârşitul lunii aprilie 2019, fără a-şi motiva cumva decizia. Demisia acestuia s-a produs după ce pe adresa instituţiilor de presă şi a ambasadelor străine din Republica Moldova a sosit o scrisoare anonimă, în care se menţiona că Viorel Morari ar fi fost implicat, alături de interlopul Grigore Caramalac şi omul de afaceri Andrei Tranga, în deposedarea de afaceri a unui persoane din Moldova. Pe 17 septembrie 2019, procurorul general interimar, Dumitru Robu, a semnat Ordinul de restabilire în funcţia de procuror-şef al Procuraturii Anticorupţie a lui Viorel Morari.

Într-un interviu oferit în DW în luna decembrie, după suspendare, Morari presupunea că presiunile procurorului general au la bază repornirea investigațiilor în dosarul despre finanțarea din Rusia a PSRM, dar și o investigație nouă care vizează deputați din actualul Parlament, despre care a evitat să ofere deocamdată detalii.

"Eu cer anularea ordinului de delegare a procurorului general și să mă lase să-mi duc mandatul până la capăt. Pot să pornească dosar penal, să mă rețină dacă vor, dar să nu plângă după aceea dacă n-o să-i meargă în viață. Sunt convins că ceea ce fac eu nu cade sub incidența legii penale. Acuzațiile din scrisoarea anonimă nu sunt plauzibile. Acea scrisoare are scopul de a crea percepția că eu sunt o persoană coruptă. Dacă ei (cei de la Procuratura Generală - n.n.) au de gând să meargă ilegal împotriva mea... - ca și acei care m-au filat...", afirmat Morari.

Viorel Morari, în vârstă de 40 de ani, a fost desemnat în funcţia de şef al PA la 22 aprilie 2016 de către Membrii Consiliului Superior al Procurorilor.