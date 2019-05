Cântăreața americană Britney Spears a cerut un ordin de restricție împotriva fostului ei manager, Sam Lutfi, care o hărțuiește pe ea și face același lucru cu familia ei, relatează tmz.com, potrivit Mediafax.

Potrivit documentelor depuse în instanță, Lutfi a trimis mesaje amenințătoare mamei vedetei, Lynne Spears. Acesta a criticat-o pentru că nu se implică în viața artistei și nu ia decizii cu privire la tratamentul psihiatric al acesteia. Ulterior, fostul manager i-a oferit lui Lynne Spears 1.000 de dolari pentru a renunța la controlul prin curatelă asupra cântăreței. Femeia a refuzat banii.

Mesajele cu caracter negativ nu s-au rezumat doar la familia cântăreței. El a publicat numeroase comentarii negative pe rețelele de socializare online, în care cerea publicului să depună eforturi pentru a o scoate pe aceasta de sub controlul părinților ei.

Lutfi a mai susținut că va face publice numeroase obiecte personale ale cântăreței. Ele datează din anii 2000, de pe vremea când era apropiat de vedetă.

Avocații cântăreței afirmă că acțiunile recente ale lui Sam Lutfi - "actele de răzbunare, mita și răspîndirea informațiilor private" - au un efect negativ asupra ei. Ei susțin că ordinul de restricție va fi benefic pentru sănătatea mintală a lui Britney Spears.

Dacă demersurile în justiție vor avea succes, Sam Lutfi nu va mai putea să se aproprie la mai puțin de 180 de metri de familia cântăreței și de iubitul acesteia. El nu va mai avea nici posibilitatea de a-i contacta.

Relația lui Britney Spears cu Sam Lutfi - care i-a fost atât manager, cât și iubit - este considerată de apropiații cântăreței ca fiind una dintre cauzele care au dus la căderea ei nervoasă din 2008.

Britney Spears, în vârstă de 37 de ani, era una dintre cele mai apreciate cântăreţe pop ale anilor 1990. Artista se află sub curatela tatălui ei, Jamie Spears, din februarie 2008, el preluând, totodată, rolul de administrator al averii acesteia, iar comportamentul ei este monitorizat de un judecător, după ce cântăreaţa a avut o serie de episoade depresive. Tot în 2008, Britney Spears a pierdut în favoarea fostului soț, rapperul Kevin Federline, custodia asupra celor doi copii ai ei, Sean Preston, în vârstă de 13 ani, și Jayden James, în vârstă de 12 ani.

Însă, de atunci, Britney Spears a reuşit să îşi reabiliteze imaginea şi să îşi relanseze cariera muzicală, începând cu lansarea albumului "Circus", în decembrie 2008. Spears a obţinut şi o apariţie specială în serialul de comedie "Glee", după un turneu mondial de succes în 2009. În martie 2011, cântăreaţa şi-a lansat cel de-al şaptelea album de studio, "Femme Fatale", din care single-ul "Hold It Against Me" a ocupat prima poziţie în topul Billboard Hot 100. Cel mai recent album al cântăreţei, intitulat "Glory", al nouălea de până acum, a fost lansat în august 2016.

De-a lungul anilor, Spears a primit mai multe premii, printre care un Grammy, șase MTV Video Music Awards, inclusiv unul pentru întreaga carieră, și șapte Billboard Music Awards. Artista a primit și o stea pe Walk of Fame din Hollywood.