Britney Spears se prezintă în 2021 cu un nou look - Schimbările alese de artistă

Cântăreaţa americană Britney Spears şi-a prezentat pe Instagram, printr-o serie de fotografii, noua coafură pentru 2021, potrivit news.ro.

„Gata cu ce e vechi...”, a scris ea alături de fotografia în care a anunţat: „Mi-am tăiat părul”.

Iubitul ei, Sam Asghari, a apreciat imaginea şi i-a comentat: „Te iubesc”.

În urmă cu o săptămână, Spears şi Backstreet Boys au lansat colaborarea „Matches”, pentru a marca a 39-a aniversare a cântăreţei. Cu aceeaşi ocazie, RCA Records a lansat piesa „Swimming In the Stars”, parte din înregistrările pentru albumul „Glory” (2016) şi nepublicată până în prezent.

Britney Spears, care a luat o pauză în activitate din 2018, a cerut anul acesta să nu fie repusă sub tutela tatălui ei.

În 2007, după divorţul de Kevin Federline, Britney Spears a avut un comportament considerat haotic. Ea a pierdut custodia celor doi copii, pe care îi vizitează des. Presupusa cădere nervoasă a stat la baza internării ei într-un centru de refacere, iar în 2008 a fost plasată sub tutela tatălui ei. A lansat de atunci trei albume, a susţinut o rezidenţă de doi ani în Las Vegas şi a avut numeroase apariţii la posturile americane de televiziune.

Ea a cântat ultima dată live în octombrie 2018, după care şi-a anulat rezidenţa în Las Vegas din cauza problemelor de sănătate ale tatălui ei, spunând că „este important ca mereu să pui familia pe primul loc”.

În luna noiembrie, la o audiere, avocatul ei a spus că artista se teme de tatăl ei şi că nu îşi va relua cariera atâta timp cât el deţine controlul.

Britney Spears, ale cărei discuri au fost vândute în aproximativ 150 de milioane de copii, de la debutul din 2001, este unul dintre cei mai populari artişti pop din istorie.

Născută pe 2 decembrie 1981, în McComb (Mississippi), este cântăreaţă, dansatoare şi actriţă. Primele două albume de studio ale ei, „Baby One More Time” (1999) şi „Oops!... I Did It Again" (2000), au ajutat-o să devină o vedetă a muzicii pop. De atunci, Britney Spears a câştigat numeroase trofee şi distincţii, între care un Grammy şi două trofee Emmy, a lansat în total 9 albume de studio, cel mai recent fiind "Glory", apărut în august 2016.