Bruiaj intens în zona Baltică - Rusia pune în pericol sute de zboruri civile în doar două zile

Activitatea de război electronic atribuită Rusiei continuă în spațiul aerian deasupra Poloniei, Estoniei, Germaniei și Finlandei. Protagonistul este în continuare „Baltic Jammer”, despre care se presupune că ar fi deținut de Putin și care are sediul în Kaliningrad, exclava rusă situată între Polonia și Lituania, cu acces la Marea Baltică.

În cele 48 de ore dintre 15 și 16 martie, Baltic Jammer ar fi lovit cel puțin 873 de avioane civile și militare. Avioanele ar fi suferit perturbări semnificative ale sistemelor lor de comunicații și de navigație. În special, acestea ar fi rămas fără GPS timp de aproape două ore la intrarea și ieșirea din Vilnius și la survolarea spațiului aerian al Kaliningradului. Aceasta ar fi cea mai lungă întrerupere de când a început acest război electronic, în decembrie 2023.

Russian electronic warfare systems in Kaliningrad have been jamming the GPS signals of 873 planes in the past 2 days.



The Russians are endangering the lives of thousands of European passengers pic.twitter.com/zuSuwe4I8X