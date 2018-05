Bubuie scandalul mutării ambasadei la Ierusalim! Ambasadorul palestinian sare la gâtul lui Dragnea: 'Am solicitat o întrevedere, dar a refuzat'

Eventuala mutare a ambasadei României în Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, a devenit un instrument în lupta politică internă, iar Liviu Dragnea, principalul susținător al acestei idei, refuză sistematic dialogul, a declarat Fuad Kokaly, ambasadorul palestinian la București, pentru RFI.

”Am solicitat o întrevedere, dar a refuzat. Până acum nu avem un răspuns. Nu a răspuns. Dar asta înseamnă implicit că ne-a refuzat. Să nu uităm nici că Liviu Dragnea are consilieri israelieni. Și premierul Dăncilă are un consilier israelian. Cred că văd conflictul din Orientul Mijlociu cu ochii acestor consilieri. Cehia, Ungaria sau România să nu uite că au obligații internaționale, chiar dacă sunt supuse unui puternic lobby israelian. Cred că statutul Ierusalimului trebuie păstrat ca subiect de negociere și în acest context, fără vreun acord din partea palestinienilor, nimic nu se va putea întâmpla acolo”, a declarat Fuad Kokaly.

Acesta a susținut că România nu are o politică externă clară: ”Nu știu ce motivație are Liviu Dragnea. Noi am contactat ministerul român de Externe. De fiecare dată când am vorbit, ni s-a transmis că România susține fără rezerve soluția a două state și că România dorește să vadă un stat Palestina cu capitala la Ierusalimul de Est. Chiar astăzi am fost la ministerul de Externe și mi s-a transmis același lucru. Un lucru e cert: România nu are o politică externă clară. Poate că domnul Dragnea vede lucrurile din alt unghi. Din perspectiva mea, problema mutării ambasadei României la Ierusalim a devenit instrument în lupta politică internă dintre guvern și președinte. Altfel, am văzut poziția președintelui Iohannis, pe care o salutăm. Vedem cum guvernul face eforturi în altă direcție. Și repet, Ministerul de Externe ne tot dă asigurări că nu s-a schimbat nimic în abordarea României”.

Fuad Kokaly a mai afirmat că a primit asigurări de la consilierul prezidențial Bogdan Aurescu în sensul în care decizia este la președintele Iohannis, iar poziția României va rămâne neschimbată.