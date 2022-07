Video George Buhnici: 'Nu ești de acord că e normal să ne uităm la țâțe și la buci? Eu am noroc că am o nevasta care arată ca o minoră'

Realizatorul TV George Buhnici a făcut mai multe declarații care au stârnit controverse în anumite medii. Buhnici și-a lăudat soția pentru aspectul extrem de tânăr pe care îl are și a declarat, fără perdea, că atunci când e în vacanță la mare îi place să se uite la sâni și funduri!

"Eu am noroc că am o nevasta care arată ca o minoră. Asta e șansa vieții mele! Serios! Uită-te la ea! Câți ai îi dai? Dacă îți spun vârsta adevărată, o să înțelegi că e minoră. Dacă scazi cât i-ai dat tu, din cât are, o să vezi că e minoră. Mi se pare că trebuie să le spunem oamenilor când arată bine. Și am văzut femei care arată foarte bine aici. (...) Mai mergeți pe la sală, fetelor. Venim la mare să vedem piele. Aș vrea ca pielea să nu aibă vergeturi. Dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să mai dea pe la sală. Nu ești de acord că e normal să ne uităm la țâțe și la buci? Aia vreau să văd la mare", a declarat Buhnici.