'Cadou de Crăciun' pentru britanici. O pictură rară cu Naşterea Domnului, creată în urmă cu 500 de ani, a fost salvată

O pictură rară cu Naşterea Domnului, creată în urmă cu mai bine de 500 de ani de Baldassare Peruzzi, a fost salvată de guvern drept „cadou de Crăciun pentru naţiune”, după ce a fost impusă o interdicţie de export, scrie The Guardian.

"The Nativity", singura lucrare a lui Peruzzi din Marea Britanie, va fi expusă anul viitor în Irlanda de Nord. Lucrarea a fost achiziţionată de National Museums NI după ce au fost strânse fonduri pentru cumpărarea lucrării de la National Heritage Memorial Fund, Art Fund, Department for Communities NI şi Esme Mitchell Trust.

Pictura, evaluată la 277.990 de lire sterline, avea o interdicţie de export de anul trecut impusă de Department for Digital, Culture, Media and Sport. Obiectele culturale considerate prea importante pentru a părăsi Regatul Unit pot fi plasate sub interdicţia de export.

"The Nativity" a fost pictată în jurul anului 1515 de Peruzzi, una dintre figurile importante ale artei la Roma în primele decenii ale secolului al XVI-lea, care a lucrat alături de Rafael şi Donato Bramante. A fost arhitect, designer de teatru, pictor şi desenator.

Majoritatea picturilor lui Peruzzi erau fresce şi s-au pierdut. "Naşterea Domnului" este una dintre puţinele lucrări din afara Italiei.

Pictura este în curs de restaurare National Gallery din Londra, înainte de a se muta permanent la Muzeul Ulster din Belfast în 2023.

Peruzzi a pictat scena Naşterii Domnului noaptea. "Decorul său nocturn este cel mai izbitor... Folosirea de către Peruzzi a tonurilor închise pentru o lucrare la această scară a fost neobişnuită, chiar îndrăzneaţă”, a spus Consiliul pentru Arte