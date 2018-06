Calea europeană a Republicii Moldova este posibilă doar prin și alaturi de Romania, consideră Iurie Leancă

Participant la panel-ul "European dreams. From rhetoric to practical cooperation in the Black Sea area and the Balkans" ("Visuri europene. De la retorică la cooperare practică în regiunea Mării Negre şi în Balcani") de pa Constanta, a declarat vineri vicepremierul moldovean pentru Integrare Europeană, Iurie Leancă a declarat ca drumul european al Republicii Moldova este posibil "doar prin şi alături de România"

Leancă a vorbit despre problemele cu care se confruntă ţara sa - provocările la adresa statului de drept, faptul că tot mai mulţi cetăţeni emigrează, conflictul îngheţat transnistrean. "Pentru o ţară atât de mică, încă ne confruntăm cu provocări formidabile", a punctat el.



Leancă a încercat să găsească o cauză a multora dintre provocările societăţii moldovene.



"Desigur, întrebarea este de ce suntem încă în această situaţie foarte dificilă, de ce Moldova este încă în această zonă-tampon, de ce Moldova nu are o perspectivă foarte clară, un viitor foarte clar legat de zona de care vrea să aparţină, de ce avem aceste provocări? E vorba de faptul că forţele interne ale ţării nu au fost capabile să ducă la capăt reformele sau poate e faptul că Uniunea Europeană nu ne-a oferit o perspectivă de a deveni eligibili pentru a deveni, în viitor, membri ai Uniunii Europene - e, de asemenea, o cauză pentru situaţia în care se află Moldova?", s-a întrebat acesta.



În opinia sa, evoluţia societăţii moldovene ar fi fost alta, cu o perspectivă europeană.



"Eu tind să cred şi este convingerea mea că faptul că Uniunea Europeană nu ne-a oferit această perspectivă a jucat un rol important în evoluţiile din societatea moldoveană a ultimilor 15 - 20 de ani", a spus vicepremierul moldovean.



Acesta a apreciat că, "dacă Moldova este ţinută ca un etern vecin, acest lucru va face ca regiunea să fie imprevizibilă, plină de contradicţii, de provocări, un vacuum care va da ocazia altor ţări să intervină".



"Calea noastră europeană este posibilă doar prin şi alături de România, aceasta este credinţa mea profundă", a susţinut el.



În acest sens, Leancă şi-a manifestat speranţa în contextul preluării de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene anul viitor.



"Marea mea dorinţă ar fi ca viitoarea preşedinţie română a Consiliului Uniunii Europene să joace rolul pe care Bulgaria l-a jucat în generarea dezbaterii în jurul situaţiei din Balcanii de Vest (...), care a dat o perspectivă ţărilor din Balcanii de Vest de a deveni membre ale Uniunii Europene", a arătat Leancă.



La rândul său, Maciej Popowski, director adjunct în cadrul Comisiei Europene, al cărui mandat cuprinde vecinătatea şi negocierile pentru extinderea UE, a vorbit despre cum a "revenit pe hartă" regiunea Balcanilor de Vest.



"Balcanii de Vest au fost aduşi înapoi pe harta din regiune de către evenimente dramatice, în special de criza migranţilor din 2015. Oamenii au uitat, într-o măsură, relevanţa Balcanilor, dar acolo există multe probleme nerezolvate", a menţionat el.



Acesta a vorbit despre "vacuumul" de influenţă din această zonă, vizată de extinderea UE.



"Dacă lăsăm un gol, cineva va umple acel gol. Există influenţe străine în Balcani, despre care se vorbeşte public - Rusia, China, alţii, deşi adevărata legătură a regiunii este cu Europa", a spus oficialul european.



El a subliniat că aderarea la UE a ţărilor din Balcanii de Vest va fi analizată de la caz la caz. "Aderarea va veni ca recunoaştere a unor merite, evaluate de la ţară la ţară. (...) Nu vrem să importăm probleme bilaterale în Uniunea Europeană", a spus Maciej Popowski.



La rândul său, ambasadorul României la Londra, Dan Mihalache, a amintit că, anul viitor, în urma alegerilor europarlamentare, "Consiliul UE va arăta complet diferit".



"Cine îşi va asuma poziţia de lider, cine va fi forţa călăuzitoare, cine va da un model? Şi trebuie să recunoaştem că la momentul acesta am ajuns în acest punct din lipsă de leadership şi din lipsă de viziune. Vom vedea cine va avea forţa şi energia necesare pentru a-şi asuma poziţia de lider", a spus Mihalache. El a punctat că vorbeşte nu în calitate de ambasador, ci de analist.



Referitor la regiunea Balcanilor şi cea a Mării Negre, Mihalache a evidenţiat influenţe şi din afara acestei zone.



"În ceea ce priveşte Balcanii şi Marea Neagră, sentimentul meu personal, care se bazează şi pe discuţii pe care le-am avut la Londra, este că Marea Britanie vrea să aibă un cuvânt de spus în regiune şi că mai mulţi oameni care decid la nivel militar şi politic vor ca Marea Britanie să rămână în dinamica europeană. Acesta este punctul meu de vedere", a subliniat Dan Mihalache, conform agerpres

.