California este a cincea economie a lumii, cu un PIB superior celui al Marii Britanii

Economia statului american California a devansat-o pe cea a Marii Britanii devenind a cincea marea economie a lumii, fiind depăşită în termeni de Produs Inter Brut doar de SUA, China, Japonia şi Germania, arată datele statistice publicate vineri, informează AP.

Potrivit acestor date, Produsul Inter Brut al statului California a crescut cu 126 miliarde de dolari în 2017 comparativ cu 2016 depăşind pragul de 2.700 miliarde dolari. În aceiaşi perioadă PIB-ul Marii Britanii, calculat în dolari, a scăzut uşor din cauza fluctuaţiilor cursului de schimb.Datele statistice scot în evidenţă importanţa economică a statului California, un stat cu aproape 40 de milioane de locuitori care găzduieşte Hollywood-ul (capitala mondială a divertismentului), Silicon Valley, locul în care îşi au sediul marile companii IT dar şi un prosper sector agricol.Economistul şef al departamentului de Finanţe al statului California, Irena Asmundson a subliniat că toate sectoarele economice, cu excepţia agriculturii, au contribuit la majorarea PIB-ului. În frunte au fost serviciile financiare şi sectorul imobiliar care au înregistrat o creştere de 26 miliarde dolari, urmate de sectorul tehnologiei informaţiei cu o creştere de 20 miliarde dolari şi sectorul manufacturier cu o creştere de 10 miliarde dolari.California a mai fost a cincea economie a lumii şi în anul 2002 însă ulterior, din cauza recesiunii, a coborât până pe locul 10 în anul 2012. Între timp însă cel mai populat stat american a creat două milioane de noi locuri de muncă iar PIB-ul său a crescut cu 700 miliarde de dolari.California are 12% din populaţia SUA dar între 2012 şi 2017 a fost responsabilă pentru 16% din numărul de locuri de muncă create la nivelul SUA. De asemenea, în cei cinci ani ponderea Californiei în economia naţională a crescut de la 12,8% până la 14,2% din economia americană.Lee Ohanian, profesor de economie la Universitatea din California precizează că performanţele economice solide înregistrate de acest stat american comparativ cu alte economii industrializate se datorează în primul rând productivităţii mari a muncitorilor. Comparativ, Marea Britanie are 25 de milioane de locuitori mai mulţi decât California dar Produsul său Intern Brut este mai mic. Ohanian atrage însă atenţia că puterea economică a Californiei este concentrată în metropolele de coastă din jurul oraşelor San Francisco, San Jose, Los Angeles şi San Diego.