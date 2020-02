Călin Popescu Tăriceanu se RĂZBUNĂ pe Ludovic Orban și acuză că e dirijat: 'Îi lăsăm pe cei din PNL să se afunde și mai mult în penibil'

Călin Popescu Tăriceanu a anunțat că ALDE nu va face jocul PNL în vederea declanșării alegerilor anticipate. Prin urmare, parlamentarii ALDE nu vor participa la votul de luni în Parlament pentru învestirea Guvernului Orban 2.

„ALDE a hotărît să nu intre în jocul de-a anticipatele pe care l-a inițiat PNL și, în consecință, nu vom participa la votul guvernului Orban II. Constituția spune la art. 103 alin. 2 următoarele: “Candidatul la funcția de prim ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, Votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului”. Ori luni, dl Orban nu ne cheamă la un vot de încredere, ci la unul de neîncredere”, a scris Călin Popescu Tăriceanu, duminică, pe Facebook.

Liderul ALDE a adăugat că nu înțelege „de ce Ludovic Orban și cel care îl dirijează crede că Parlamentul poate fi partener în această păcăleală odioasă. În condițiile în care guvernul Orban II nu va fi votat de PNL, nu înțeleg de ce s-ar aștepta ca noi să intrăm în acest joc?”.

Astfel, partidul îi va lăsa pe liberali să se afunde mai mult în penibil.

„De aceea, am decis să îi lăsăm pe cei din PNL să se afunde și mai mult în penibil și să voteze împotriva propriului guvern și să nu conteze pe prezența noastră! Nu vrem să validăm această mascaradă parlamentară. Mai mult, nu cred că ar trebui să discutăm despre votul de învestire al guvernului Orban II atâta timp cât nu se rezolvă problema OUG privind alegeri anticipate, care are cel puțin 2 teme care contravin legii: legalizarea turismului electoral și grava discriminare la adresa unora dintre partidele parlamentare mai mici”, a completat Tăriceanu.

Acesta a mai precizat că ceea ce vede acum în politică întrece orice imaginație.

„În cei 30 de ani de politică am crezut că le-am văzut pe toate, dar ce se întâmplă în aceste zile îmi depășește orice imaginație. Credeam că, în principiu, toate partidele politice vor același lucru: o societate liberă, o viață mai bună pentru români, o economie care să asigure locuri de muncă bine plătite. Obsesia celor din conducerea PNL pentru alegeri anticipate, fără să ia în calcul efectele negative asupra românilor, mă face să-mi pun serioase semne de întrebare cu privire la această credință”, a completat Călin Popescu Tăriceanu.

Liderul ALDE a reiterat că a fost creată artificial o criză politică, iar curând se vor vedea efectele economice grave care vor avea impact direct asupra populației.

„Nu o să obosesc să arăt că această criză politică artificial creată va avea foarte curând efecte economice grave care ne vor afecta pe fiecare dintre noi în mod direct. Am expus motivele în mai multe rânduri. Pe termen lung, cuplarea alegerilor locale cu cele parlamentare va omorî temele locale importante (poluarea orașelor și satelor, trafic, curățenie, spitale, școli) și se vor promova teme strict politice (stânga-dreapta, ciumă roșie vs ciumă galbenă, etc), teme care nu interesează cu adevarat cetățeanul. Oare asta vrem?”, a conchis Tăriceanu.

Votul pentru învestirea Guvernului Orban 2 va fi dat în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, luni, de la ora 16.00.

Social-democrații nu vor fi prezenți în sala de plen, a anunțat liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu. De asemenea, Ludovic Orban a afirmat că nu poate garanta 100% că va fi întrunit cvorumul de prezență necesar desfășurării ședinței.

Tot luni, Curtea Constituțională are pe ordinea de zi a ședinței sesizarea conflictului între președintele Klaus Iohannis și Parlament privind desemnarea pentru a doua oară a lui Ludovic Orban în funcția de premier.

