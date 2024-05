Proiectul legii pescuitului și protecției resursei acvatice vii, adoptat de Camera Deputaților

Camera Deputaților a adoptat ieri, în calitate de for decizional, proiectul legii pescuitului și protecției resursei acvatice vii, informează Rador Radio România.

Acesta stabilește cadrul legal privind activitatea de pescuit din perspectiva protecției, conservării, repopulării, administrării și exploatării resurselor acvatice vii din habitatele acvatice naturale.

De asemenea proiectul prevede reguli despre comercializarea produselor obținute din pescuit, când această activitate se realizează pe teritoriul României și în apele de sub jurisdicția națională a României, de către nave sub pavilion român sau sub pavilionul altor state.