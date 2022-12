Campioană europeană cu Norvegia în 2022, Emilie Arntzen şi-a prelungit contractul cu CSM Bucureşti

Vicecampioana la handbal feminin CSM Bucureşti a anunţat, vineri, prelungirea contractului cu jucătoarea norvegiană Emilie Hegh Arntzen, potrivit news.ro.

”Proaspăt încoronată regină a Europei cu reprezentativa Norvegiei, persoana responsabilă cu răspândirea energiei pozitive în echipă şi mereu acolo unde este nevoie de ea, atât în defensivă, cât şi în atac, Emilie Hegh Arntzen continuă la CSM Bucureşti! Credem cu tărie în continuitate şi ne dorim un grup omogen, condiţii esenţiale pentru progres şi succes! Emilie rămâne astfel să ne încânte cu zâmbetul său şi visează la un nou trofeu de Liga Campionilor, alături de CSM Bucureşti!”, a precizat CSM Bucureşti în mesajul de vineri.

La rândul său, handbalista nordică a declarat: ”Sunt foarte fericită să îmi prelungesc contractul cu CSM Bucureşti! Mi-a plăcut la nebunie să joc aici şi aştept cu nerăbdare restul sezonului, precum şi ceea ce ne este rezervat pentru viitor!”.

Palmaresul lui Arntzen, campioană europeană în 2022 cu Norvegia, mai include bronzul olimpic în 2016, aur şi argint mondial (2021 şi 2017), precum şi alte trei medalii de aur la Europene (2014, 2016, 2020).

În 2021 a câştigat Liga Campionilor, cu Vipers, şi are şi patru titluri de campioană naţională în Norvegia. În carieră a mai evoluat la Gjerpen IF şi Byasen HE.