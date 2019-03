'Cancerul economiei româneşti'. PNL solicită majorității PSD-ALDE-UDMR să abroge de urgenţă un act normativ

Deputatul PNL Florin Roman a solicitat, sâmbătă, majorității PSD-ALDE-UDMR să abroge OUG 114 din domeniul fiscal, un act normativ care este „cancerul economiei românești”, avertizând că Guvernul împinge România spre recesiune economică.

„Extirpați <> economiei românești! Abrogați și apoi plecați! PNL solicită imperativ majorității PSD-ALDE-UDMR să abroge OUG 114/2018, un adevărat <> al economiei românești, cu efecte devastatoare în domenii cheie precum financiar-bancar, energetic, telecom, telefonie mobilă etc. Toți cetățenii români trebuie sa înțeleagă că suprataxarea înseamnă și facturi mai mari pentru ei. Ca toate aceste măsuri se răsfrâng in factura pe care fiecare dintre noi o plătește lunar. PNL solicită imperativ majorității PSD-ALDE-UDMR să retragă această ordonanță nocivă pentru români. Altfel, PSDragnea împinge România spre recesiune economică”, a transmis Forin Roman, sâmbătă, printr-un comunicat de presă remis, sâmbătă, MEDIAFAX.

Liberalul susține că OUG 114 afectează mai multe domenii și explică schimbările survenite în urma actului normativ.

„- În cazul ratelor la bănci, românul de rând trebuie sa înțeleagă ca “taxa pe lăcomie” a guvernului PSDragnea înseamnă ca vor plăti mai mult nu doar la rata, ci și la comisioane și dobânzi. Practic, și după creșterea ROBOR, ratele romanilor vor exploda, in condițiile in care cursul leu/euro a ajuns la un maxim istoric. “Taxa pe lăcomie” a guvernului PSDragnea lovește în special, in bancile cu capital romanesc, deși condamnatul penal, Liviu Dragnea susține ca se lupta cu multinaționalele.

- Suprataxarea domeniului energetic înseamnă scumpiri ale facturilor la curent și gaze, in condițiile in care anul trecut prețul final la consumator a crescut in guvernarea PSD cu 34% la curent și 24% la gaze. Ordonanța 114 produce creșteri ale facturii la cablu, internet, dar și la telefonia mobila.

- În domeniul bugetar, ordonanța PSD produce o serie de inechități între categorii profesionale, “îngheață” toate plățile de ore suplimentare, care nu mai sunt plătite. Sunt amânate plățile restante pentru zeci de mii de romani care au dat in judecată statul roman pentru restituirea taxei auto. Sunt amânate și plățile câștigate in instanța de către profesori.

- În domeniul administrației publice locale, primăriile care nu au indexat taxele și impozitele locale cu rata inflației sunt obligate de guvernul PSDragnea sa le majoreze cu pana la...400%!

- Poate cea mai grea lovitură este aplicată pensionarilor, care în mare parte au votat PSD. Majorarea punctului de pensie este din nou “înghețat” și amânat, de la 1 ianuarie la 1 septembrie. Practic, Guvernul PSDragnea taie circa 90 de lei din pensia fiecărui pensionar, sau îi fura aproape o pensie în acest an, din drepturile legale, nu din pomană. Afectați sunt și cei din grupele I și II, care deși ar fi trebuit sa primească pensiile recalculate încă de la 1 octombrie 2018, nici până astăzi, nu a fost pusă în plata nici o pensie.

- PSDragnea a refuzat și adoptarea unei ordonanțe de urgentă pentru punerea în plată a alocațiilor majorate de PNL, pentru copii. Cu toate acestea, PSDragnea a găsit banii necesari pentru a aloca 46 de milioane de euro, bani pentru PSD”, a explicat Florin Roman.

OUG 114/2018 privind implementarea unor măsuri fiscale a adus numeroase nemulţumiri din partea mai multor instituţii, dar şi companii. Printre nemulţumiţi se numără băncile, dar şi administraţiile locale.

Actul normativ a fost adoptat în luna decembrie de către Guvern, iar principalele prevederi sunt: Preţul la gaze şi energie electrică va fi plafonat pentru 3 ani de zile; impozitarea activelor băncilor dacă ROBOR este mai mare de 2%; mişcorarea comisionului fondului de pensii private de la 2,5 la 1% şi majorarea taxei pe viciu în domeniul jocurilor de noroc cu 2% din cifra de afaceri.

