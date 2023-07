Candidații Alianței pentru Unirea Românilor la Alegerile pentru Parlamentul European din 2024 (LISTA)

Candidații Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) la Alegerile pentru Parlamentul European din 2024

STIRIPESURSE.RO vă prezintă Lista în ordine alfabetică, dar potrivit anunțurilor publice este clar că actualul europarlamentar Christian Terheș va deschide lista:

1. Akkaya Felicia

Profesor, psiholog și specialist în educație. Fondator al Junior School, apreciat specialist în emisiuni de radio și TV dedicate parenting-ului. Este cofondator al primei clinici de nutriție pentru copii, Kilostop Junior, și al programului „Comunicare de top, școală de public speaking”. A primit de-a lungul carierei sale mai multe premii pentru excelență în domeniul educației.

2. Alexa Roxana

Născută în anul 1990, în Timișoara, aceasta a urmat o formare în domeniul conservării și restaurării patrimoniului. Deși tânără, are o experiență vastă în antreprenoriat și proiecte europene. Acum, face pasul către o nouă provocare, debutând în lumea politică. Înarmată cu mult curaj și încredere, ea este pregătită să aducă o contribuție semnificativă în reprezentarea românilor la nivel european.

3. Axinia Adrian

Inginer, antreprenor, vicepreședinte AUR, deputat de Prahova. Este o voce respectată în Parlamentul României care luptă neobosit pentru firmele românești, un om cu mulți prieteni în rândul partidelor suveraniștilor europeni.

4. Baltasiu Radu

Doctor în sociologie economică (1999). Studii de lungă durată la Universitatea din București, Universitatea din Amsterdam, stagii de pregătire la Academia de Studii Economice din Budapesta, Universitatea din Umea, Anglia Polytechnic University și Tiffin University. Interesat de geopolitică, conservatorism, ciberspațiu, teorii sociologice, comunități istorice românești și diaspora. Directorul Centrului European pentru Studii în Probleme Etnice al Academiei Române din 2007. Expert în problematica reformei educației și a comunităților istorice în cadrul Ministerului Educației (2001-2004). Directorul Direcției Generale pentru Românii din Afara Țării în Institutul Cultural Român (2013-2018). Organizator a numeroase cercetări de teren, inițiator al unor noi metodologii de cercetare (tehnica neointerpretativă și a hărților mentale). Premiul Academiei Române în sociologie „Dimitrie Gusti” (1997). Coautor a 39 cărți, 10 lucrări multimedia – amintim „Eminescu – Întreaga operă”, a peste 60 articole în reviste de specialitate, unic autor/coordonator a șapte volume de sociologie.

5. Biro Răzvan

Are 29 de ani, a absolvit studiile superioare la Târgu Mureș, specializările Istorie, respectiv Științe Politice. Este un tânăr care s-a implicat activ în organizații civice și politice din zona mișcărilor naționale și de tineret, dobândind astfel o experiență cuprinzătoare în ceea ce presupune managementul organizațiilor politice. În cadrul partidului, coordonează filiala județeană AUR Mureș din 2020, iar din 2021 ocupă funcția de Secretar General-Adjunct al Alianței pentru Unirea Românilor.

6. Bruynseels Ramona-Ioana

Absolventă a unui master în managementul administrației publice la Universitatea Harvard - Școala de guvernare John F Kennedy, distinsă cu două premii speciale de către Universitatea Harvard, absolventă de drept ca șef de promoție, cu o vastă experiență în serviciile financiar bancare și investiții în România. A activat în sectorul privat, în cel non-guvernamental și a deținut poziții apolitice în guvernul României. Recunoscută de mediul de afaceri din România, a trăit pe alte două continente, s-a implicat în acțiuni de voluntariat pentru cei aflați în nevoie, este mamă a două fete de 13 și 11 ani, româncă 100% de la Cluj, căsătorită cu un cetățean englez.

7. Costea Paul

Născut în 1975, soț de 25 de ani și tată de 22, antreprenor de peste 20 de ani, specializat în consultanță de afaceri, cu precădere vânzări și marketing. A lucrat în publicitate, media și consultanță de fuziuni și achiziții, iar în ultimii 20 de ani în domeniul IT, inclusiv pentru companii precum IBM și Adobe Systems.

8. Costea Peter

Doctor în jurisprudență și diplomație, acesta profesează avocatura în Houston de 33 de ani. Este fondatorul mișcării pro-familie din România și Președintele Partidului Alianța Renașterea Națională.

9. Dămureanu Ringo

Deputat AUR de Dolj, Președinte al Comisiei pentru Constituționalitate din Camera Deputaților. Are 49 ani, este inginer IT, căsătorit și are doi copii: Maria și Victor. A absolvit Colegiul Național ”Frații Buzești”. Este licențiat în Calculatoare și are un master absolvit la SNSPA. Este autorul sistemului de admitere în liceu, care se aplică din anul 2000. Este autorul proiectului de lege pentru acordarea cetățeniei române românilor din Balcani.

10. Dascălu Cristina-Emanuela

Conferențiar Universitar Doctor, jurnalist UZPR, scriitoare, traducătoare membră în Uniunea Scriitorilor din România, Specialist Comunicare internațională, a absolvit toate studiile ca șefă de promoție, cu 10 pe linie, incluzând Doctoratul Summa cum Laude în Ştiinţe Filologice, Filosofice, Umaniste, Sociale și Politice la University of Tulsa, SUA, Masteratele în Științele Comunicării și Engleză la Pittsburg State University, SUA, tot Summa cum Laude, și cu 10 Masteratele în Drept și Administrație Publică Europeană și Studii Europene. Studiile de Licență Litere/ Filologie, dublă specializare Engleză-Română, le-a absolvit ca Șefă de Promoţie pe ţară, cu media generală 10, Diplomă de Merit la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. În cei 30 de ani la catedră în sistem universitar, inclusiv predând engleza studenților americani în SUA în perioada 1995-2009, a avut diverse funcții de conducere în țară și străinătate precum Președinte de Senat, Prorector Relații Internaționale, Decan, Director Centru Cercetare, Director Institut Limbi Moderne peste tot dovedind profesionalism și integritate. Vorbește fluent mai multe limbi străine, este unul dintre cei mai importanți specialiști în Postcolonialism, a fost consilier Gr. 1 A în cadrul Direcţiei Afaceri Europene şi Relații Internaţionale la Ministerul Economiei, trăiește doctrina AUR, este dedicată cauzei partidului, empatía, patriotismul autentic și dorința de a-și ajuta semenii definind-o.

11. Dragoman Dragoș

Doctor în sociologie, a absolvit Universitatea din București, iar în prezent este conferențiar la Universitatea din Sibiu, unde predă cursuri de sociologie politică. În cursurile pe care le predă și în lucrările pe care le publică, el se ocupă de starea democrației, de drepturile și libertățile cetățenilor și de ascensiunea autoritarismului.

12. Doboș Elena

O femeie ce are drept cauză Națiunea. Este profesor de Limba și Literatura Română, coordonator AUR Tulcea din octombrie 2020. Este mentor coach cu multiple formări internaționale în lucrul cu adulții. Disciplina, loialitatea și bucuria sunt trăsături ce o fac definesc.

13. Dumitrescu Cristina

Este specialist în comunicare. A absolvit Jurnalism, Filosofie, masterat în Comunicare și doctoratul în Științele Comunicării. 10 ani a predat la Facultatea de Jurnalism a Universității „Spiru Haret”. A descoperit că în afară de catedră poate face și altfel de proiecte, cu la fel de multă implicare, și anume cele cultural-educaționale pentru românii din comunitățile istorice românești. Are un băiat de 13 ani, vorbește engleza, franceza, spaniola și italiana, dar iubește tot ce reprezintă România Mare. Spune despre ea că acțiunile și proiectele sale sunt dedicate celeilalte părți a țării, cea din afara granițelor: Basarabia, diaspora economică, comunitățile istorice românești. Pentru românii de acolo își dorește ca europarlamentarii români să facă mai mult.

14. Enache Mihai

Expert în științe administrative și jurist, are o experiență de peste 8 ani în administrația publică locală din București, timp în care a implementat, în calitate de manager de proiect, investiții publice în valoare de peste 200 de milioane de euro, cele mai importante fiind Stația de Metrou Tudor Arghezi și Spitalul de Stomatologie din Sectorul 4. A fost înlăturat din administrație din cauza apartenenței la AUR. A coordonat realizarea Caravanei Medicale AUR care funcționează deja de 3 săptămâni, în care au fost consultați peste 1500 de pacienți.

15. Enachi Raisa

Are 41 de ani, este deputat, membru în una din cele mai importante comisii din Parlament - Comisia juridică, de disciplină și imunități, și cel mai important este mamă.

16. Fițiu Avram

Absolvent al Facultății de Horticultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca, Master în Geniu Sanitar la Facultatea de Stiinţe Agronomice din Gembloux Belgia. Coordonator al masterului în limba franceză: Agricultura, schimbări climatice și siguranță alimentară. Profesor în limba franceză de Politică Agricolă Comună, Agricultură Ecologică; Gestiune zone cu înaltă valoare naturală. Autor/Coautor de 15 cărți/cursuri/manuale și de peste o sută de articole științifice indexate ISI și BDI. Secretar general al Federației Naționale de Agricultură Ecologică. Conferențiar la USAMV Cluj Napoca.

17. Foriș Tiberiu

Prof. univ. dr. habil. ec. ing. Tiberiu Foriș este profesor al Universității Transilvania din Brașov, titular al disciplinelor Managementul Resurselor Umane și Management Internațional. Este director al Departamentului de Management al Universității, director executiv al patronatelor din industrie din Regiunea Centru și consultant în management. Autor a peste 150 de articole științifice, 27 de cărți de specialitate, precum și 7 cărți de poezie.

18. Gherasim Laura

Este mamă a doi copii, sportivi de performanță și are o experiență de 20 de ani în antreprenoriat. Este licențiată în drept, a absolvit un program de studii masterale în managementul administrației publice și vorbește fluent 3 limbi străine. A îndeplinit de-a lungul timpului mai multe funcții, atât în mediul privat, cât și în organizații non-guvernamentale. Crede în importanța vitală a suveranității României, a protejării valorilor naționale și a identității culturale și creștin-ortodoxe. Declarația de viziune a Laurei Gherasim: Europa trebuie redată oamenilor și națiunilor, iar valorile umanității trebuie repuse în drepturi.

19. Grosu Veronica

Este profesor universitar doctor la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, este din Bucovina, iar debutul său politic a început în iarna anului 2019 cu Alianța pentru Unirea Românilor. Iubește România și tot ce este românesc, iar în ultimii ani, preocupările sale sunt focusate pe domenii de cercetare cum ar fi identificarea de soluții și metode privind evaluarea sustenabilității financiare și globale, pe analiza și raportarea financiară a firmei.

20. Gurlui Silviu

Este profesor universitar doctor, fizician, conducător de doctorat, profesor invitat la mai multe universități de prestigiu din vest și este reprezentant al României la Agenția Spațială Europeană, într-o misiune spațială. A publicat peste 120 de lucrări cotate ISI, are un Hindex= 21 și peste 1400 de citări în reviste cotate ISI. Este invitat, zilnic, în presa națională, ca specialist, în arii de de interes public, precum cercetare, învățământ, poluare, securitate, mediu, climă, atmosfera terestră, etc. Profesorul Silviu Gurlui este mereu în mijlocul celor greu încercați, ajutându-i să treacă de dificultăți, îndrumându-i, răspunzându-le zilnic zecilor de mesaje venite din toate colțurile țării sau de peste hotare.

21. Hotea Ramona-Paula

Este economist de meserie, având studii atât în România, cât și în străinătate. Lucrează în domeniul administrativ de mai bine de 15 ani. În sectorul privat a gestionat implementarea cu succes a mai multor proiecte economice. Este o persoană orientată către rezultate și performanță, structurată, dinamică și motivată. Empatică cu cei din jur, Ramona Hotea este și un membru activ în acțiuni de voluntariat.

22. Iagăr Monica

Fostă atletă de mare performanță, participantă la 2 ediții ale Jocurilor Olimpice, dublă campioană europeană, campioană mondială, mamă a 3 copii. A condus cu mâna de fier Clubul sportiv Dinamo între 2016-2017, retrăgându-se din activitatea administrativă pentru a-și îndeplini visul de a fi Mamă. Actualmente este femeie de afaceri și antrenor.

23. Irindea Mirela

Are 38 de ani, este o tânără antreprenoare și o patrioată adevărată. O unionistă luptătoare, care de mai bine de 10 ani militează pentru Unirea Basarabiei cu România. Visul ei este să facem, împreună, o Românie Mare și Demnă în Europa.

24. Lulea Marius Dorin

Este inginer constructor, doctor în inginerie civilă și instalații, autor a 6 cărți în domeniul ingineriei construcțiilor, cel mai atestat inginer constructor din România, recunoscut expert tehnic și verificator de proiecte, antreprenor în domeniul construcțiilor. A participat ca inginer, expert tehnic, verificator de proiecte sau auditor energetic la realizarea a peste 15.000 de proiecte.

25. Mancaș Nicușor-Cristian

Este muzician, Președinte al Fundației George Enescu, expert în politici culturale, educaționale și manageriale, atât la nivel național, cât și european, cu experiență vastă în interacțiunea cu forurile europene de la toate nivelurile. A implementat în premieră mondială un proiect pilot de promovare pe plan internațional al Festivalului George Enescu, fiind un susținător constant al valorilor culturale românești. Consideră că: „Pentru o armonie europeană, România trebuie să conteze.”

26. Mihăescu Mugur

A urmat cursurile Facultății de Automatizări și Calculatoare din Craiova având apoi o carieră de peste 35 de ani showbiz și televiziune. Antreprenor de succes și fondator al Asociației Investitorilor din Centrul Istoric București, are astăzi peste 100 de angajați. Căsători de 30 de ani cu Rodica, are o fiică absolventă a Liceului Lazăr, pe nume Ivona.

27. Mitrea Dumitrina

Este economist, specializată în Guvernare modernă și administrație publică locală, cu o experiență de 16 ani în managementul resurselor umane, în mediul privat, iar din 2020 este deputat AUR în circumscripția 29 Neamț.

28. Năstăsoiu Elena-Viorica

Este profesor de istorie, dar licențiată și în drept. Are un master în istoria comunismului. Este formator și expert național în management educațional. A coordonat timp de zece ani un amplu proiect de donație de carte către Raionul Soroca din Basarabia numit „Fratele meu de peste Prut”. Este inițiatoarea unui proiect de educație pentru democrație, unic în țările foste comuniste, cu privire la drepturile omului în Coreea de Nord, realizat în colaborare cu Comitetul american pentru drepturile omului de la Washigton. A fost premiată cu distincția „PROFESOR DE NOTA ZECE” în 2014 pentru regiunea de Sud-Est a României.

29. Natea Liviu

Are 30 de ani, este din Târgu-Mureș și s-a alăturat mișcării AUR încă din anul 2020, pentru că rezonează cu doctrina și valorile promovate de partid și dorește să își aducă aportul la o schimbare adevărată a mediului politic românesc. Este pasionat de geopolitică, având o formare educațională în acest sens, dar și de istorie și cultură. A hotărât să candideze la alegerile europarlamentare pentru că dorește ca interesele românilor să fie mai presus de orice și dorește să îmbunătățească imaginea țării pe plan european

30. Nicolescu Maria-Lăcrimioara

Actriță și scenaristă de film apreciată, e înainte de orice creștină și mamă. Împreună cu soțul ei, cetățean francez, botezat ortodox la scurt timp după ce s-au cunoscut, au ales cu 15 ani în urmă să trăiască într-un sat din Dâmbovița. A hotărât să se alăture AUR având convingerea că Uniunea Europeană și-a trădat adevăratul spirit în care a fost fondată, iar azi ne aflăm într-un moment în care Europa ori va fi a Națiunilor, ori nu va mai fi o Europă democratică, iar în acel nou construct, în acea nouă normalitate în care vom fi forțați să ne trăim viețile, România pe care o iubește cu toată puterea va înceta să mai existe ca stat suveran și democratic și asemenea ei, toate națiunile care formează azi Uniunea Europeană.

31. Olteanu Vlad

Este jurist și economist (cu studii de specialitate în Belgia, Franța și Marea Britanie). Inițial a absolvit Facultatea de Științe Politice a Universității București, după care și-a continuat cariera profesională la Bruxelles din 1999. Expert în drept european, economie și politici europene, Vlad Olteanu a colaborat cu cabinete de avocatură și de consultanță de prim rang. În toate funcțiile pe care le-a avut a încercat să ajute România și pe cetățenii români care au avut nevoie de sprijin. Convins de valoarea deosebită a culturii noastre, acesta a contribuit substanțial la organizarea unor evenimente culturale românești de înaltă ținută în capitala europeană.

32. Păucean Fernandes Luminița

Are 46 de ani și este manager. A studiat managementul activităților turistice și aduce cu ea și o vastă experiență în domeniu din Peninsula Iberică. Aceasta își pune problema valorilor atunci când întreprinde ceva și consideră că elementul uman este unul determinant în activitățile desfășurate în acest mare mix de fenomene și relații care este Turismul.

33. Petcu Simona-Maria

Este Lector Universitar și Doctor în Psihologie. La cei 44 de ani ai săi este mamă a 4 copii, 3 băieți și o fată. Femeie puternică și de succes, Simona Maria Petcu este și Mediator Autorizat. Este o veritabilă apărătoare a credinței noastre ortodoxe și a Bisericii. Este o promotoare a portului popular pe care îl îmbracă cu mândrie și bucurie ori de câte ori are ocazia.

34. Piperea Gheorghe

Este profesor universitar, doctor în drept la Sorbona, Paris, cunoscut pentru procesele colective contra băncilor, salvarea Oltchim și Radet, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale, în timpul pandemiei, precum și pentru elaborarea ieșirii românilor supra-îndatorați din captivitatea băncilor.

35. Popa Ioan-Aurelian

Cel mai viral activist civic din România, acesta a obținut de curând prima anulare integrală și definitivă a stării de alertă. Acesta i-a informat pe români din timp în ciuda mega cenzurii impuse de mediul online. S-a opus nedreptății dar și controlului exercitat ilogic asupra cetățenilor. Este vârf de lance în lupta pentru drepturi și libertăți individuale. A promovat constant valorile Suveranist-Patriotice ale românilor.

36. Popa Mihai Silviu

Este jurist financiar cu o experiență vastă în domeniul fondurilor europene nerambursabile, care și-a demonstrat competența atât în companii private, cât și în diverse instituții europene. Contribuția sa la dezvoltarea mai multor fonduri europene destinate sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii, precum și fonduri cu caracter umanitar pentru țări în curs de dezvoltare, este remarcabilă. Experiența sa profesională a fost acumulată în țări precum Danemarca, Spania, Belgia și, desigur, România, reflectând diversitatea și perspectiva sa internațională. Acesta este un expert în domeniul juridic și financiar și un susținător dedicat al dezvoltării economice și sociale a României prin intermediul fondurilor europene.

37. Sturza Șerban Dimitrie

Este descendent direct al domnitorului Moldovei, Mihail Sturdza. De 20 ani este invitat, în mod constant, în cercurile diplomatice de la București, la zile naționale, dineuri, conferințe, invitații pe care mereu le acceptă cu unicul scop de a pune România sub cea mai bună lumină în ochii diplomaților străini în post la București, ambasadori cu care ajunge să stabilească relații foarte strânse de prietenie. În plus de această activitate diplomatică benevolă și permanentă, din 2016 este și Consulul Onorific al Macedoniei de Nord la Constanța. Din 2022 este Președinte de Onoare al Asociației ROST. Copil fiind, învață limba franceză în paralel cu limba română, iar mai târziu și limba engleză. Principele Șerban Dimitrie Sturdza este un adevărat om de dreapta, soț, tată, apropiat bisericii și patriot, un om al dialogului, o persoană care știe să clădească punți și să distrugă barierele dintre oameni.

38. Tanasă Dan

Vicepreședinte AUR, deputat și președinte al Comisiei pentru Egalitate de sanse pentru femei și bărbați din Camera Deputaților, acesta a absolvit Facultatea de Psihologie și Științele Educației și Facultatea de Drept, ambele în cadrul Universității „Transilvania” din Brașov și are un masterat în Comunicare și Relații publice în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. A activat peste 20 de ani în cadrul societății civile din județele Covasna și Harghita și a câștigat peste 250 de procese în instanțele din țară pentru apărarea simbolurilor naționale și a limbii oficiale de stat. În 2016 a publicat volumul „Uitați în inima României”, o carte document despre discriminarea sistematică a românilor din Covasna și Harghita. Este căsătorit și are doi copii.

39. Târziu Claudiu Richard

Este Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, coordonatorul Comisiilor de Specialitate care funcționează în cadrul partidului și liderul grupului AUR din Senatul României. Fost jurnalist și activist civic timp de 28 de ani, Claudiu Târziu este scriitor, antreprenor cultural și gânditor conservator. Claudiu Târziu a intrat în politică în anul 2019, când a fondat partidul AUR, alături de George Simion.

40. Teodorescu Maria-Georgiana

Este mamă, avocat penalist, lector universitar doctor și un reputat apărător al drepturilor și libertăților oamenilor. În calitate de cadru didactic universitar a publicat numeroase lucrări științifice și a participat la foarte multe conferințe naționale și internaționale din domeniul dreptului în calitate de speaker.

41. Terheș Cristian

Ales în 2019 în Parlamentul European a dovedit că poți face politică la nivel european fără să stai în genunchi. E cel care a arătat lumii întregi abuzul din spatele contractelor semnate de Ursula von der Leyen, singurul europarlamentar care a intrat în parlament fără certificat verde și care s-a luptat continuu împotriva abuzurilor din pandemie. A ridicat steagul României vorbind în fața a zeci de mii de protestatari în Bruxelles, Amsterdam sau Stockholm, unde a susținut necesitatea respectării drepturilor omului în Uniunea Europeană. A câștigat respectul chiar și al oponenților politici pentru modul dârz în care își susține ideile și apără interesul României și drepturile fundamentale ale românilor și tuturor europenilor.

42. Ursu Aurora

Are 46 ani, este căsătorită și este mama unui copil de 9 ani. Este psiholog, are o experiență în antreprenoriat de 12 ani și experiență în business development. De asemenea, are experiență în accesarea și implementarea de proiecte din fonduri europene. În ultimii 2 ani s-a implicat activ pe segmentul susținerii femeilor din zone defavorizate prin coordonarea unui. ONG in zona Centru. Relocare în Spania de o lună, unde construiește o comunitate de antreprenori români.

43. Vîlcu Selena Gabriela

Are 28 ani și lucrează în IT de 7. A trăit în Italia 10 ani, iar în tot acest timp a simțit dorul de casă și de cei dragi, de aceea va lupta cu și mai multă îndârjire pentru ca tinerii să aibă un viitor în România!

44. Vlahu Nicolae

Avocat de prestigiu, recunoscut în domeniul său ca un profesionist cu un înalt nivel de competență și devotament față de domeniul juridic, implicat activ în susținerea corectitudinii și legalității actului de justiție. Un aspect important este poziția sa critică față de interferențele instanțelor europene ce dispun norme contrare Constituției României. Îmbrățișează principii conservatoare și susține valorile familiei tradiționale. În calitate de soț iubitor și tată dedicat a doi copii, înțelege importanța stabilității familiei în societatea noastră. Angajamentul său față de corectitudine, legalitate și valorile tradiționale îl definește ca pe un om de încredere și un promotor al unei societăți echitabile și solide