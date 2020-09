Candidatul ALDE la funcţia de preşedinte al CJ Vaslui vrea să înfiinţeze în cadrul instituţiei Departamentul pentru Diaspora

Candidatul ALDE la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Vaslui, Dan Marian, a declarat că va înfiinţa în cadrul instituţiei Departamentul pentru Diaspora, organism care va ţine legătura cu vasluienii plecaţi în străinătate, notează Agerpres.

"Familii întregi şi mulţi tineri vasluieni au plecat peste hotare ca să trăiască mai bine şi să-i ajute pe cei rămaşi acasă. Celor de aici le este dor de cei de dincolo, iar cei plecaţi ar vrea să fie cât mai conectaţi cu cei de acasă. Primul lucru pe care îl voi face ca preşedinte ales al Consiliului Judeţean Vaslui este să înfiinţez Departamentul pentru Diaspora. Rolul său principal va fi acela de a ţine legătura cu vasluienii plecaţi în străinătate, fie la muncă, fie stabiliţi definitiv. În plus, Departamentul pentru Diaspora va promova companiile vasluiene pentru a intra pe pieţele europene cu produsele comercializate, sub brand-ul judeţean "Fabricat în Vaslui". Aşa ducem Vasluiul în Europa şi ţinem diaspora aproape de casă", a declarat candidatul ALDE la preşedinţia CJ Vaslui.Dan Marian a menţionat că foarte puţine companii vasluiene sunt bine poziţionate pe piaţă, iar cele mai multe firme din Vaslui abia reuşesc să se menţină pe linia de plutire şi din cauza faptului că factorii de decizie judeţeni nu le acordă atenţia cuvenită, motiv pentru care este necesară crearea unui brand judeţean care să stimuleze capitalul local."Departamentul pentru Diaspora va gestiona promovarea brand-ului "Fabricat în Vaslui" în plan extern. Companiile vasluiene care îşi vor comercializa produsele sub acest brand, vor primi finanţare de la Consiliul Judeţean pentru a participa la târguri şi expoziţii internaţionale de pe piaţa europeană. Aşa ajutăm economia locală să vândă, să exporte şi să-şi dezvolte afacerile", a mai spus Dan Marian.