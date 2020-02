Candidatul PLUS la Primăria Capitalei va depune plângere pentru delapidare împotriva unei companii din subordinea Gabrielei Firea

Candidatul PLUS la Primăria Capitalei, Vlad Voiculescu, a afirmat, vineri, că va depune plângere penală pentru delapidare pe numele Companiei Municipale Iluminat Public București (CMIPB), după ce angajații serviciului au montat bannere cu PSD, în Capitală.

„Pe 19 aprilie 2019, eram noaptea în Piața Rosetti și am vazut că Compania Municipală de Iluminat Public București ajutau la montarea unor bannere de la PSD. Am publicat această fotografie pe 19 aprilie 2019, pe pagina mea de Facebook (...). Am fost dat în judecată și mi s-a spus că exista un contract, dar în cadrul procesului au prezentat alte contracte, cu alte partide. Asta înseamnă delapidare, adică folosirea banului public pentru servicii către Parditul Social Democrat. Compania nu putea factura către partid, dar pe 19 aprilie, noaptea, au prestat servicii pentru PSD”, a anunțat, vineri, Vlad Voiculescu, într-o conferință de presă, potrivit Mediafax.ro.

Conform sursei citate, luni va depune o plângere penală pentru delpaidare.

„Mă aștept ca dânșii să spună în justiție cine le-a spus să facă asta. (...) Compania municipală a prestat un serviciu pentru PSD”, a mai spus candidatul PLUS la Primăria Capitalei.

De asemenea, Voiculescu a anunțat că, în 2018, companiile municipale „au spart” peste 10 milioane de euro.

„Pe 2019 nu avem încă cifrele. (...) La Iluminat Public, avem venituri medii de 7.700 de lei. (...) Cele mai multe contracte nu se dau cu licitații”, a mai spus Vlad Voiculescu.