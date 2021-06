Canicula a pus stăpânire pe România. Temperaturile au depășit toate recordurile (ANM)

Directoarea ANM, Elena Mateescu, a declarat joi seară, la Antena 3, că stațiile meteorologice din vestul și sud-vestul țării au înregistrat cele mai ridicate temperaturi de când se fac măsurători, pentru ziua de 24 iunie.

„Spuneam că e posibil sa inregistram pe parcursul zilei de azi recorduri pentru cea mai calduroasa zi de 24 iunie. Iată, s-a confirmat, am primit acum informatiile si putem sa le facem cunoscute. La 39 de statii meteorologice s-au inregistrat cele mai ridicate valori in partea de vest, sud-vest a tarii. Cea mai mare valoare a temperaturii resimtita azi, 45 de grade, am avut-o la Moldova Veche (Caraș-Severin, n.red.)”, a spus șefa ANM.

Elena Mateescu a spus că de vineri își vor face prezența din nou fenomene de instabilitate atmosferică dar cu siguranță se vor menține coduri roșii în vestul țării și jumătatea estică în codul galben. De sambata vremea se va schimba si am putem vorbi de cantitati mari de precipitatii si scaderea temperaturii in weekend, insa săptămâna viitoare va continua să fie caniculă.

