Cântăreţul David Bowie a fost omagiat cu o plachetă pe Music Walk of Fame din Londra

Cântăreţul David Bowie a fost omagiat joi cu o plachetă pe Music Walk of Fame din Londra, alăturându-se astfel unor alţi artişti precum Amy Winehouse, The Who, Madness şi Soul II Soul, ale căror nume figurează pe faimoasa alee din popularul cartier Camden Town, informează Reuters.

Reprezentând un disc pe care este scris cuvântul "icon", placheta a fost dezvelită în cadrul unei ceremonii în cadrul căreia participanţii au putut asculta hiturile lui Bowie, potrivit Agerpres.

"A fost pur şi simplu un artist uimitor - 24 de ore din 24, 7 zile din 7 muncea, iar aceasta s-a văzut întotdeauna în ceea ce făcea. Să fie capabil să treacă prin toate personajele şi genurile muzicale pe care le-a abordat şi să reuşească, nu cred că cineva a izbutit asta vreodată, a fost de neegalat, unic", a declarat Woody Woodmansey, toboşar în trupa de acompaniament a lui Bowie Spiders from Mars, care a ajutat la dezvelirea plachetei.

Music Walk of Fame, un proiect iniţiat în noiembrie 2019, se doreşte a fi un omagiu adus profesioniştilor din industria muzicală. Primii artişti care au primit o plachetă au fost rockerii de la The Who.

Pandemia de coronavirus a întrerupt dezvelirile de plachete, cea care-l omagiază pe Bowie fiind prima din martie 2020. Acest omagiu vine după lansarea, în această lună, a documentarului "Moonage Daydream" despre celebrul cântăreţ şi compozitor, care a murit de cancer în 2016, la vârsta de 69 de ani.