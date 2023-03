Cântărețul The Weeknd a devenit cel mai popular artist din lume conform Guiness World Record

Cântăreţul canadian The Weeknd, 33 de ani, al cărui nume real este Abel Tesfaye, este primul artist care depăşeşte pragul de 100 de milioane de ascultări lunare pe Spotify. O premieră în istoria platformei, care i-a adus titlul de „cel mai popular” artist din lume, conform Guinness World Records.

Artistul ar fi strâns 111,4 milioane de ascultări lunare pe 20 martie 2023, a spus Guinness într-un comunicat de presă. Un palmares impresionant, care îl plasează în frunte. În spatele lui, a doua în clasament, Miley Cyrus, a atins 82,4 milioane de ascultări lunare. Ea este urmată de Shakira (81,6 milioane), Ariana Grande (80,6 milioane), Taylor Swift (80,2 milioane), Rihanna (78,5 milioane) şi Ed Sheeran (77,5 milioane), conform News.ro.

Un alt record: titlul său Blinding Lights, lansat în 2020, a obţinut statutul de „cel mai mare cântec al tuturor timpurilor”. Este cea mai ascultată melodie pe Spotify, cu aproape 90 de săptămâni consecutive pe Billboard Hot 100. Luna trecută, aceeaşi piesă a depăşit Shape of You a lui Ed Sheeran, care a fost cea mai ascultată melodie pe Spotify din 2017. Cântăreaţa va fi pe turneu pentru lansarea albumului său After hours til Dawn şi va cânta pe Stade de France pe 29 şi 30 iulie 2023.

Această consacrare i-a adus artistului chiar şi o comparaţie cu Michael Jackson, care a fost până acum singurul artist care avea mai multe melodii de pe trei albume diferite în fruntea Billboard Hot 100.

Cântăreţul canadian datorează această creştere în clasament lansării unui remix cu titlul "Die for you", produs cu Ariana Grande. Titlul, care a devenit viral pe TikTok, a urcat în topul Billboard Hot 100 (un clasament al celor mai populare 100 de cântece din Statele Unite).

