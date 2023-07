Capitals Vision, o platformă bazată pe siguranţa investiţiilor

CAPITALS Vision este o platformă în cloud, care nu necesită descărcarea unei aplicații, ci se poate accesa direct din browser, de pe orice dispozitiv. Utilizatorii au acces la peste 200 de Contracte Comerciale Derivate cu active suport dintre cele mai diverse: acțiuni, mărfuri, indici, perechi valutare și criptomonede. Traderii au acces la analize tehnice complexe, pe care le pot împărtăși și dezbate cu grupul de prieteni de pe platforma. Crearea unui grup de prieteni permite atât interacțiunea cu alți utilizatori, cât și copierea tranzacțiilor pe care aceștia le realizează, în funcție de preferințele personale.

Siguranța investițiilor și experiența utilizatorilor

CAPITALS Vision este un brand deținut de Mordora Limited Group of Companies. Mordora Ltd. Este o Companie de Business Internatională inregistrată în Hong Kong cu numărul de înregistrare 2873149, cont pe London Stock Exchange în LEI 213800HELGQ96DXAWK13. CAPITALS Vision este un brand operat de CVS Corp. Ltd., Provider de Servicii, St. Lucia 202300136.

Platforma este conectată cu bănci de top la nivel internațional: HSBC, JP Morgan, Goldman Sachs, UBS, Barclays, Commerzbank, City Bank. Totodată, este conectată cu burse de renume internațional: NYSE, NASDAQ, ICE Intercontinental Exchange, Chicago Mercantile Exchange, EUREX și are cont în LEI atât pe London Stock Exchange, cât și la Bloomberg L.P., SUA, iar conturile de tranding ale platformei sunt la IȘ Bank, una dintre cele mai mari bănci din Turcia, fiind chiar prima bancă înființată în Republica Turcă.

Platforma este simplu de utilizat și intuitivă, permite setarea de notificări, crearea unui profil personal, alegerea temelor grafice. Instrumentele oferite sunt diverse și complexe, adaptabile obiectivelor și nivelului de experiență al utilizatorilor.

Din My Account, utilizatorii pot vedea informații din categoriile Bonus, Depozit, Informații Personale, Documente și setări ale nivelului de securitate al contului.

Un mare avantaj al platformei este viteza de executare a ordinelor,care este de 0,02 milisecunde la un număr de 12.000.000 instrumente disponibile și 2.000 de utilizatori activi. În medie, sunt procesate 78.000 de cotații pe minut, recotările fiind aproape inexistente.

Utilizatorii au posibilitatea de a depune mai multe valute pe același cont și de a schimba o valută în alta. Indicatorii privind expunerea valutară sunt clari și utili, indiferent de nivelul de experiență.

Un alt punct forte este acela că utilizatorii din Europa pot face retrage și depunde bani într-o singură zi, fără amânări, iar faptul că orice ordin este procesat în aceeași zi lucrătoare, iar retragerile sunt rapide de la 4 la maxim 72h în funcție de bancă reprezintă un atu foarte important al utilizării platformei.

CAPITALS Vision oferă și diferite bonusuri pentru utilizatori: Welcome Bonus, Deposit Bonus, Recovery Bonus, GO Real Bonus, SWITCH Bonus și bonusuri pentru recomandarea prietenilor.

Inclusiv în România, utilizatorii beneficiază de asistență în limba engleză 24 de ore/zi, 5 zile pe săptămână.

Costuri și volume de tranzacționare

Nu este necesară o investiție mare pentru a începe să explorezi posibilitățile pe care ți le oferă platforma. Suma minimă pentru un cont de tranzacționare este de doar 200 de euro.

În plus, platforma permite tranzacționarea de microloturi (0,01 loturi), un avantaj pentru cei care nu vor să înceapă cu investiții foarte mari.

Levierul maxim este 1:500, ceea ce înseamnă că ai nevoie de o mică parte din suma totală pentru a deschide o pozițe. Spre exemplu, pentru a deschide o poziție de 10.000 de euro poate fi suficientă o investiție de 200 de euro. Levierul este un instrument controlabil pe platformă, ceea ce îi dă utilizatorului libertate deplină de acțiune.

Costurile sunt foarte competitive, spread-urile pornind de la 1,8 pips.

Ce instrumente ai la dispoziție pe platforma CAPITALS Vision

Platforma CAPITALS Vision este împărțită în 4 module: Trade, Social, TradeBook, si CopyBook.

Modulul Trade este cel în care se regăsesc toate informațiile necesare tranzacționării efective. Aici, utilizatorii își pot administra pozițiile deschise și portofoliului de produse.Tot acolo, se pot vedea informații ca prețurile cotate pentru cele peste 200 contracte sau istoricul contului tău.

În același modul, poate fi activată sau dezactivată opțiunea de Hedging și se pot selecta produsele favorite.

Totodată, modulul oferă acces la grafice și instrumentele de analiză tehnică. Pe CAPITALS Vision sunt disponibili peste 100 de indicatori tehnici și elemente grafice.

Analizele tehnice pot fi ușor distribuite către alți utilizatori din TradeBook.

Utilizatorii pot alege să distribuie aceste analize tehnice către întreaga comunitate sau către grupul de prieteni. Analizele distribuite sunt marcate la piață în timp real și, în acest fel, evoluțiile și performanța pot fi observate de către ceilalți.

Poți face profit prin copierea tranzacțiilor altor utilizatori

CAPITALS Visions le permite utilizatorilor să aleagă traderii pe care vor să-I copieze și să obțină câștiguri atunci când aceștia realizează tranzacții profitabile.

Această funcție este utilă atât utilizatorilor cu experiență, cât și celor fără experiență

Dacă nu ai experință, poți copia tranzacțiile celor mai experimențați și să faci și tu profit, mai repede și mai ușor.

Dacă ai ceva cunoștințe, poți în continuare profita de această funcție, stabilind strategia de copiere în funcție de propriile tale obiective, dar și de cât de mult risc ești dispus să îți asumi.

Copierea tranzacțiilor este dispozibilă doar după ce doi utilizatori sunt într-o relație de prietenie pe platformă. Relațiile de copiere sunt stabilite în modulul CopyBook.

Relațiile de prietenie sunt gestiionate în modulul Social. Acesta îți permite să intri în legătură cu o comunitate de traderi, alături de care să te dezvoți și să găsești cele mai bune strategii.