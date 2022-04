Capoue (Villarreal), după eliminarea echipei Bayern Munchen în sferturile Ligii Campionilor: Am şocat Europa

Mijlocaşul Étienne Capoue a declarat, marţi seară, că Villarreal a şocat Europa, după ce a reuşit să elimine Bayern Munchen în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, informează News.ro.

"Este incredibil. Am şocat Europa. Am fost solizi, aveam un plan, acela de a-i lăsa să ne atace şi să ne apărăm bine. Am mizat pe faptul că e de ajuns un gol pentru semifinale. Am fost o echipă solidă, am profitat de fiecare moment. Este un vis şi trebuie să profităm de moment. Nu am câştigat azi Cupa Mondială, suntem doar în semifinale, dar este un moment istoric pentru club şi jucători", a afirmat Capoue.

Bayern Munchen a fost eliminată în sferurile de finală ale Ligii Campionilor, după ce a remizat, marţi, pe teren propriu, scor 1-1 (0-0), cu Villarreal, în manşa a doua a acestei faze. În tur, Villarreal s-a impus cu 1-0.

Au marcat: Lewandowski '52 / Chukwueze '88.