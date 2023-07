Caravana cu Medici şi Salvaţi Copiii a oferit servicii medicale pentru 80 de mame şi gravide minore din Mureș

Specialiştii Organizaţiei Salvaţi Copiii - Filiala Mureş şi medici voluntari din cadrul Asociaţiei Caravana cu Medici oferă servicii medicale pentru 80 de mame şi gravide minore în comuna Mica, pentru fetele şi femeile vulnerabile din comunitate.

"România este pe primele locuri, de foarte mulţi ani, în ceea ce priveşte rata mortalităţii infantile. În anul 2021, mortalitatea în România a fost 5,2%. De asemenea, România este ţara care are cele mai multe mame sub 15 ani din întreaga Uniune Europeană. Aproximativ 45% dintre mamele cu vârsta sub 15 ani şi 30% dintre mamele sub 18 ani provin din România. Anual, 10% dintre naşterile din România provin de la mame adolescente. De asemenea, România se confruntă cu o lipsă de medici de familie. Aproximativ 53% dintre comunităţile din România nu au medic de familie. Salvaţi Copiii România derulează un amplu program de reducere a mortalităţii infantile şi de promovare a sănătăţii mamei şi a copilului în zonele rurale defavorizate. Din 2010, lucrăm cu echipe integrate de asistenţi sociali, asistenţi medicali în 20 de judeţe, în 70 de comunităţi rurale defavorizate, pentru facilitarea accesului la servicii medicale pentru gravide vulnerabile, gravide minore, mame minore şi copiii până în 5 ani. Astăzi ne aflăm în comuna Mica la o caravană medicală în cadrul programului sănătatea mamei şi a copilului", a declarat presei managerul de proiect, Silvia Burcea, conform relatărilor agerpres.ro.

Ea a arătat că, în România, organizaţia Salvaţi Copiii lucrează în comunităţile defavorizate şi că întâlneşte zilnic mame minore, minore vulnerabile şi că în cadrul acestui proiect fetele şi femeile vulnerabile din comunitate beneficiază de recoltări, ecografii transvaginale, ecografii abdominale, ecografii de sân, sesiuni de informare cu privire la sănătatea în timpul sarcinii şi îngrijirea nou-născutului şi de câte un kit de îngrijire pentru mamă şi copil.

"Vorbim aici de fete care locuiesc chiar şi 11 într-o cameră, fără electricitate, fără resurse materiale. Sunt fete care au părinţii plecaţi la muncă în străinătate, care nu au tutore legal. Sunt fete care au abandonat şcoala şi care se confruntă cu resurse limitate. Vorbim aici de un sistem, este practic vorba de foarte mulţi factori care contribuie la acest fenomen, iar Organizaţia Salvaţi Copiii promovează foarte mult ideea de educaţie pentru sănătate în şcoală, începând de la vârstele mici. De asemenea, este foarte important şi lucrul în comunităţile defavorizate, cu echipe integrate care să meargă pe teren, care să cunoască situaţiile fetelor vulnerabile şi să poată interveni alături de autorităţi", a spus Silvia Burcea.

Preşedintele organizaţiei Salvaţi Copiii - Filiala Mureş, dr. Meda Neagoe, a menţionat că în judeţ există două comune cu foarte multe mame minore, Rîciu şi Mica, acesta fiind motivul pentru care Caravana cu Medici a poposit aici.

"Am reuşit să adunăm aici în jur de 80 de mame şi nu numai mame, ci şi fete şi femei, cu copiii din comunităţi rurale defavorizate. Noi avem în acest proiect în judeţul Mureş două comunităţi, una la Râciu şi cea de aici, din zona Mica, cu satele aferente, de care se ocupă o echipă de asistenţi sociali şi mediator sanitar. Medicii din caravana cu medici, care sunt toţi voluntari, alături de studenţi la Medicină, asigură analize de laborator, examen citologic Babeş-Papanicolau, ecografie de sân, ecografie abdominală şi ecografii transvaginale. Aceste femei şi mame nu au posibilităţi materiale sau au posibilităţi materiale reduse de a ajunge la medic, de a ajunge la analize. Pentru o gravidă tânără sau pentru o mamă în devenire asta înseamnă a pune în pericol şi sănătatea ei şi sănătatea copilului. Aflând din timp diferite afecţiuni, acestea pot fi prevenite prin tratament. Sigur că ar fi ideal să ne adresăm mult mai multor femei, ele sunt cele aflate la risc, din zonă defavorizată. Şi atunci ceea ce face caravana cu medici este partea medicală, iar ceea ce face Salvaţi Copiii este de a le instrui", a arătat dr. Meda Neagoe.

Femeile şi tinerele beneficiază timp de două zile de sesiuni de informare privind diferite tipuri de afecţiuni, de tratamente şi modul de îngrijire a copilului.

"Aceste rezultate vor avea un follow up pe parcursul următoarelor luni şi chiar ani, în aşa fel încât ele să aibă sprijinul medical şi sprijinul material necesar nu doar acum, ci până îşi duc copiii măcar până la vârsta de 2-3 ani. Ăsta este şi rolul acestui program din comunităţile rurale defavorizate, de a le investiga, de a le conştientiza asupra anumitor probleme pe care, chiar dacă nu le au, pot să le aibă şi de a le ajuta efectiv cu sfaturi, cu investigaţii. Ele primesc şi alimente şi primesc ajutor material în fiecare lună pe parcursul acestui proiect", a mai spus preşedintele organizaţiei Salvaţi Copiii - Filiala Mureş, dr. Meda Neagoe.