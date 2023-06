Caravana „Sănătatea vine la tine”: 3 din 4 persoane au colesterolul mărit, iar 1 din 3 nu știe că suferă de diabet

Caravana „Sănătatea vine la tine”, proiect al Alianței Pacienților Cronici din România, cu focus pe boli cardiovasculare, diabet și obezitate, a oferit posibilitatea unor controale și analize medicale gratuite, în perioada aprilie-iunie, unui număr de 1258 de persoane din mediul rural.

Caravana a ajuns în nouă săptămâni, în șapte județe, în opt localități care se confruntă cu acces dificil la servicii medicale, aflate la cel puțin 20 de km de cel mai apropiat spital. Echipa caravanei a făcut trei vizite în fiecare localitate: o zi pentru recoltare de sânge și, la o săptămână distanță, echipele medicale care au inclus medic diabetolog și medic cardiolog au revenit în localități.

Județele și localitățile vizitate sunt Hunedoara: Crișcior, Prahova: Gherghița și Starchiojd, Galați: Ghidigeni, Olt: Sârbii Măgura, Brașov: Holbav, Vaslui: Vinderei Brăila: Surdila Greci.

Analize efectuate au fost: glicemia (la fața locului și în laborator), hemoglobina glicată (la fața locului și în laborator), analize de sânge (hemogramă, profil lipidic), colesterolul total (la fața locului și în laborator), indice de masă corporală, testul Michigan (pentru complicațiile diabetului), EKG și risc cardiovascular, test de vedere la distanță cu dispozitivul QuickSee.

Echipa de medici, asistente medicale, elevi ai opt școli post-liceale sanitare au efectuat nu doar investigații, ci au oferit și educație medicală despre prevenția în boli cardiovasculare și controlul diabetului, au explicat și împărțit broșuri educative despre diabet, bolile cardiovasculare, alimentație sănătoasă, dislipidemie, podiatrie și sănătatea ochilor, au dat sfaturi despre nutriție și schimbarea stilului de viață și au încurajat persoanele prezente să discute cu medicii de familie despre problemele de sănătate descoperite.

Rezultatele caravanei:

• Au beneficiat de controale medicale și analize gratuite 1258 persoane. 72% au fost persoane peste 50 de ani, 69% au fost femei.

• 75% aveau valori crescute ale LDL-colesterol, ceea ce înseamnă risc crescut pentru BCV (infarct miocardic, AVC etc.)

• Doar 19% dintre cei cu hipercolesterolemie știau că au colesterolul mare (valoare peste 200). 91% dintre aceștia urmau deja un tratament pentru scăderea nivelului de colesterol.

• 20% au valori crescute și la LDL-colesterol, și la trigliceride.

• 57% au risc crescut și foarte înalt de boli cardiovasculare (cf. Heart Score).

• La EKG, 98 persoane au fost depistate cu tulburări de ritm cardiac,

116 au aveau afecțiuni ischemice. 28% dintre pacienți au primit recomandare de consult suplimentar cardiologic.

• 150 de persoane au declarat la intrarea în spațiul de testări că știu că au diabet și alte 60 persoane au aflat în această caravană că e foarte probabil să aibă diabet (cf. valorilor glicemiilor și glicatelor și evaluării făcute de medicul diabetolog). Ceea ce înseamnă că aproape o persoană din trei cu diabet nu știa că suferă de această afecțiune.

• 173 persoane au primit recomandare de control suplimentar la diabet.

• Conform valorilor glicatelor de la toți pacienții, 29.40% persoane au prediabet și 14.05% persoane au diabet. 29 persoane aveau valori ale glicatei peste 9 (adică glicemii în medie peste 210).

• Dintre persoanele cu diabet, mai mult de 36% aveau risc mediu și mare de neuropatie diabetică (Testul Michigan)

• 3 din 4 oameni sunt supraponderali sau suferă de obezitate (74.73%). Important de remarcat, la intrarea în spațiul de testări, doar 4 persoane au declarat să suferă de obezitate.

• 71% dintre cei supraponderali sau cu obezitate nu au vorbit niciodată cu medicul de familie despre greutatea lor.

• 31% dintre persoanele testate au modificări ale hemogramei care necesită consult de specialitate.

• 5% dintre participanții la caravană au analize care sugerează probleme de funcționare a rinichilor, jumătate au cel puțin un factor de risc pentru boala cronică de rinichi, iar aproximativ 1 din 5 dintre pacienții cu hipertensiune arterială și diabet zaharat au primit recomandare de investigații suplimentare pentru boala cronică de rinichi.

Boala cronică de rinichi este o afecțiune gravă, progresivă și complexă, care la nivel global reprezintă a zecea cauză de mortalitate în 2022.

Categoriile de pacienți cu risc crescut pentru boala cronică de rinichi includ: pacienții cu diabet zaharat de tip 2, hipertensiune arterială și boli cardiovasculare.

• Boala venoasă cronică: Pe 2 din 3 îi dor picioarele, la 45% dintre ei li se umflă picioarele seara, iar 40% au varice. 74% au alte simptome precum amorțeală, furnicături, senzație de greutate, înțepături, neliniște, tremur, picioare reci, dureri în talpă.

„75% dintre oamenii care au venit în caravană au colesterolul crescut. 75% sunt supraponderali sau obezi. 43% au diabet sau prediabet și o persoană din trei cu diabet nu știe că suferă de această afecțiune. Aceste cifre arată clar că România rurală suferă de boli cronice. Iar unele dintre ele se numesc Subdiagnosticare cronică, Lipsa reevaluărilor ulterioare începerii unui tratament, Lipsa seriozității cu care luăm tratamentul prescris de medic, Automedicația. Sunt toate semnale de alarmă pentru noi toți: pacienți, medici, autorități. Trebuie să avem grijă de cei în vârstă de la sate, dacă nu din alt motiv, măcar pentru că e posibil ca în câțiva ani să fim noi în locul lor.” spune Cezar Irimia, președintele APCR.

„În urma analizei rezultatelor caravanei din mediul rural, se pot sesiza deficiențe importante privind nivelul de accesibilitate la serviciile medicale, precum și lipsa de informare în ceea ce privește educația medicală. Faptul că bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de mortalitate la nivel mondial, fiind responsabile de peste 18.6 milioane de decese în fiecare an este deja bine- cunoscut. În România, cele mai recente date arată că aproximativ 60% din decesele totale sunt atribuite bolilor cardiovasculare. Datele statistice obținute la finalul ediției din anul acesta a caravanei pe eșantionul analizat este alarmant,

57% dintre persoane aflându-se fie la risc crescut și foarte crescut de a face boli cardiovasculare în următorii 10 ani. Aceste cifre sunt extrem de îngrijorătoare dacă încercam să comparăm rezultatele primei ediții ce ne arătau că 45% din populația evaluată se regăsea la un risc înalt sau foarte înalt de boală cardiovasculară. Și datele legate de factorii de risc majori ai bolilor cardiovasculare, diabetul și obezitatea, sunt la fel de îngrijorătoare. Avem foarte multe de făcut pentru a reduce aceste procente și este esențial să continuăm demersurile de testare și educare a populației și în alte regiuni ale țării pentru a putea configura o hartă a riscului cardiovascular în Romania. Acest proiect centrat pe pacient și pe nevoile lui subliniază nevoia imediată de soluționare a problemelor legate de accesibilitatea la serviciile medicale, precum și cele ce țin de educația medicală. Este important să dăm viață anilor!” spune dr. Ștefan Busnatu, medic cardiolog, Prodecan la Facultatea de Medicină U. M. F. "Carol Davila".

„Una din zece persoane din România are diabet zaharat sau prediabet, cifrele fiind în creștere de la un an la altul. Zona de prevenție a bolilor cronice este ținta terapeutică pe care medicii diabetologi încearcă să o atingă, însă accesul persoanelor, în special al celor din zona rurală, la serviciile medicale de specialitate este îngreunat de foarte multe aspecte. Când vorbim despre

România secolului XXI, ne este greu să ne imaginăm că o persoană nu a făcut niciodată analize de laborator sau nu a văzut alt medic, în afara medicului de familie. Caravana „Sănătatea vine la tine” face posibil accesul persoanelor din zona rurală la serviciile medicale de specialitate și ridică totodată un semnal de alarmă în ceea ce privește incidența bolilor cronice.” spune dr. Anca Roman, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, participantă la caravană.

„Percepută de români ca un semn de prosperitate, obezitatea este o boală cronică, de cauze multiple, care reapare și are complicații majore metabolice, osteoarticulare și psihosociale. Tratamentul de bază este stilul de viață sănătos, pentru toată viața. Este rolul nostru, al medicilor, să declanșăm această schimbare culturală a poporului român, prin care obezitatea să fie percepută ca boală. Stilul de viață sănătos trebuie să fie elementul cheie în strategiile politicilor de sănătate.” spune dr. Anca Hâncu, președinte Asociația medicală de prevenție prin stil de viață sănătos, coordonator Centrul de medicina stilului de viață Better me by MedLife.

„Rezultatele sunt covârșitoare. Ne arată vârful aisbergului. Pentru că această caravană poate aduce viață doar pe-acolo pe unde trece. Pentru că da, a depista hipertensiunea arterială, tulburările de ritm cardiac, dislipidemia, diabetul etc. nu înseamnă doar că a crescut numărul de pacienți diagnosticați cu aceste boli, înseamnă, dincolo de cifre, că ai dat șansa la o viață mai lungă și de o mai bună calitate unor oameni care altfel erau sortiți morții premature. Dar nevoile sunt la nivelul întregii țări. Este imperios să ne asigurăm că serviciile de prevenție din noul contract cadru se pot face în mod real și că populația le accesează.” spune dr. Daciana Toma, vicepreședinta SNMF.

„Campania din 2023 a fost deosebită pentru mine, am investit foarte multă energie, am participat la 5 weekenduri din 8 și cred că am consultat aproape 1000 de pacienți. Despre cifrele alarmante pe care le-au prezentat colegii mei sunt multe de spus, dar aș vrea să subliniez încă o dată importanța educației sanitare, a igienei, a alimentației, a medicației, a afecțiunilor preexistente și complicațiilor, care se poate iniția cu pionul principal în localități și anume medicul de familie, urmând apoi asistentul medical, farmacistul, asistentul de farmacie și, de ce nu, cu profesori sau învățători. În această caravană, în satul Ghidigeni, Galați, a fost prima oară când medicul de familie, care era și nou venit în localitate (poate și asta a contat) a fost alături de noi și pe mine una m-a bucurat foarte mult. Aș vrea să mai atrag atenția asupra unui lucru, este vorba despre moartea cardiacă subită întâlnită la rude de gradul 1 la vârstă tânără sau chiar frați gemeni. Este important ca medicii de familie să semnaleze aceste cazuri și să îndrume familiile care au istoric de moarte cardiacă subită spre consult cardiologic de specialitate.” spune dr. Anca Briceag, medic rezident cardiolog, participantă la caravană.

Caravana „Sănătatea vine la tine” este organizată de Alianța Pacienților Cronici din România în parteneriat cu Novartis și Synevo și cu sprijinul Novo Nordisk, Sanofi, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, Servier, Viatris, Eli Lilly, Wörwag Pharma, farmaciile Alphega, Roche, Medist Imaging&POC, Medcam, Asociația Pro Cardio, World Vision România, A1CNow, Medcam, Neurodiab, pts Diagnostics, Asociația de Podiatrie și Ascotid.