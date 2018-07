Carmen Dan îi transmite un mesaj Laurei Codruța Kovesi, după ce fosta șefă a DNA a cerut protecția SPP: 'Există alternative'

Laura Codruţa Kovesi, revocată de la șefia DNA, a cerut să beneficieze, în continuare, de protecţie din partea SPP, deși, conform legii, pentru că nu mai este înalt demnitar, nu mai are voie la aceste facilități.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anunțat că a refuzat cererea lui Kovesi, pentru că Poliția și Jandarmeria îi pot oferi protecția de care are nevoie. Însă, totuși, cererea va fi dezbătută de CSAT.

”Fiecare membru al CSAT are libertatea propriilor opţiuni. Aşa cum ştiţi, comunicarea se face de la nivelul Administraţiei prezidenţiale, însă eu admit că exprimându-mi opţiunea am spus de asemenea că există alternativă pentru paza şi protecţia persoanelor care nu mai sunt demnitari, inclusiv în situaţia în care aceştia se simt ameninţaţi sau sunt într-o situaţie de pericol. Există prevedere în sensul acesta şi legea 303, ca şi legea 550 de organizare şi funcţionare a Jandarmeriei Române precizează foarte clar care sunt competenţele acestei instituţii.Fiecare membru, contrar oricăror alte speculaţii, are libertatea propriei opţiuni.”, a spus Carmen Dan când a fost întrebată de ce nu a răspuns favorabil la cererea fostei șefe a DNA.

Legea 303/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor prevede la articolul 3 alineatul 5: ”Protecţia magistraţilor, a poliţiştilor şi jandarmilor, precum şi a membrilor de familie ai acestora, în cazurile în care viaţa, integritatea corporală sau avutul acestor persoane sunt supuse unor ameninţări, se asigură de Ministerul Afacerilor Interne, potrivit legii”.

Potrivit articolul 19 alineatul 2 din Legea 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, ”la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în situaţii care nu suferă amânare, la propunerea inspectorului general, ministrul administraţiei şi internelor poate aproba asigurarea temporară a protecţiei unor persoane, obiective, bunuri, valori şi transporturi speciale, altele decât cele stabilite prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii”.

