Cartea fostului consilier pe teme de securitate Bolton este pe rafturi - Situația este neconvenabilă pentru Donald Trump

Cartea fostului consilier prezidenţial John Bolton despre activitatea la Casa Albă a apărut marţi în librării, semnalează dpa. Preşedinţia americană încercase să împiedice publicarea informaţiilor neconvenabile pentru preşedintele Donald Trump, ajunse deja pe internet, potirivt Agerpres.

Bolton i-a criticat dur pe Trump şi pe alţi membri ai administraţiei în volumul intitulat 'The Room Where It Happened'. În interviurile acordate înainte de apariţia cărţii, fostul consilier a susţinut că Trump nu are calităţile necesare pentru un preşedinte.La rândul său, preşedintele l-a calificat pe Bolton drept 'ciudat' şi 'incompetent' şi i-a condamnat atitudinea dură în politica externă.Casa Albă nu a reuşit să interzică vânzarea cărţii. Un proces intentat în acest scop s-a încheiat cu respingerea pretenţiilor administraţiei, deşi judecătorul şi-a exprimat îngrijorarea privind faptul că Bolton nu a respectat procesul de revizuire a informaţiilor secrete. Instanţele nu a stabilit încă dacă autorul va putea beneficia de câştigurile din vânzări, deoarece Departamentul Justiţiei de la Washington i-a intentat încă un proces sub acuzaţia de periclitare a siguranţei naţionale.

Cartea, citată deja pe larg în presă, oferă multe informaţii inedite despre Trump. Printre altele, Bolton susţine că preşedintele a încercat să obţină ajutor din partea Chinei în vederea realegerii, prin încheierea unui acord comercial.



Există şi opinii critice faţă de scriitura slabă şi tendinţa fostului consilier de a-şi minimaliza propriile greşeli. Nu doar republicanii - partidul preşedintelui - l-au atacat pe Bolton. Fostul oficial a fost şi ţinta unor acuzaţii din rândul democraţilor, nemulţumiţi de refuzul său de a depune mărturie în ancheta Congresului SUA pentru destituirea lui Trump prin procedura cunoscută ca 'impeachment'. Democraţii condamnă încercarea lui Bolton de a obţine profituri de pe urma informaţiilor la care a avut acces, în loc să le ofere ca probe, de exemplu în legătură cu presiunile făcute de Trump asupra Ucrainei.