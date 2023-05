Cartea zilei: 'The Wind and the Seagull. Vântul și Pescărușul' de Lidia Vianu

O carte pe zi: „The Wind and the Seagull. Vântul și Pescărușul” de Lidia Vianu. Poemele sau proza Lidiei Vianu au rămas în sertar, nu a îndrăznit să le scoată până nu demult. Cu atât mai puţin să le publice.

Profesorul Lidia Vianu a lucrat o viață în mediul universitar, la catedra de engleză a Universității din București, a înființat Masteratul pentru Traducerea Textului Literar Contemporan (MTTLC), a înființat editura online a Univeristății din București Contenporary Literature Press, a tradus literatură romînă în engleză și poezie britanică în română, dar mai ales a scris toată viața, îndeosebi poezie. Și abia acum începe să publice, informează Mediafax.

Poemele sau proza Lidiei Vianu au rămas în sertar, nu a îndrăznit să le scoată până nu demult. Cu atât mai puţin să le publice. Deși e un poet cu nimic mai prejos decât mulțimea existentă pe piață. O mărturisea nu demult într-un interviu: „Toată viaţa am vrut să scriu. Am făcut-o oarecum în taină. Nu e vina nimănui că am ajuns la 75 de ani cu o viaţă întreagă de scris, dar nepublicată. E doar vina mea. Sau sfiala mea de a spune <>”.

Volumul de față a apărut în urmă cu aproape un an, numai online, la Contemprary Literature Press (și l-am semnalat la această rubrică).

Volumul cuprinde lungile poeme „Zidul”, „Vîntul și Pescărușul”, „Lasă poemele să te schimbe până ce ești eu”, „ DuhUmbră Aură Flacără Lumină”

„Aceasta este o simplă poveste de dragoste ca multe, foarte multe altele – spune autorul. Îngăduiți–vă să simțiți fiecare sunet al ei - doar atât.

Citiți textul virtual, ori creați pentru literele lui corpuri vizibile din cerneală pe hârtie. Scrieți–l cu mâna voastră, folosind semnele oricărei limbi vă e la îndemână. Important este să vă umpleți sufletul cu o comoară pe care, cu cât o dăruiți mai multora, cu atât va crește în voi.”

„Nu mă puteam opri din citit. Autorul ar trebui să scrie, să scrie și iar să scrie... Citiți textul de o mie de ori! Exprimă tot, este profund, poetic, fizic, ezoteric, absolut tot. E o comoară.” (Gabriel Altmann, Llngvist, matematician, muzician)

Greu să alegi un citat convingător, sunt atât de multe posibile, că ar trebui să cităm aproape cartea întreagă. O senzație compleșitoare, rar întâlnită. Un volum de proză lirică, care, în mare, poezie pură. Citiți acest splendid volum!

Lidia Vianu – The Wind and the Seagull. Vîntul și Pescărușul. La mouette et le Vent… Ediție bilingvă română, engleză. Editura Eikon. 158 pag.