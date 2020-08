Casa Memorială "George Enescu" din Liveni va fi restaurată în baza unui proiect transfrontalier, se precizează într-un comunicat de presă transmis, marţi, de Consiliul Judeţean (CJ) Botoşani.

Muzeul Judeţean de Istorie, aflat în subordinea CJ Botoşani, va beneficia de o finanţare europeană pentru proiectul Hard - "History and Music - values that bring us together", accesat în cadrul Programului Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014- 2020, Prioritatea 2.1. Refacerea siturilor culturale şi istorice care îmbunătăţesc potenţialul transfrontalier al zonei eligibile, potrivit agerpres.ro.

Proiectul are un buget total de 1.365.749,62 euro şi a fost obţinut în urma parteneriatului dintre Muzeul Judeţean de Istorie Botoşani, în calitate de partener, şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării din Republica Moldova, în calitate de aplicant.

Contribuţia Uniunii Europene reprezintă 90% din valoarea proiectului, adică 1.229.174 euro, din care 424.187 euro vor reveni Muzeului Judeţean Botoşani. De asemenea, cofinanţarea aferentă CJ Botoşani, prin Muzeul Judeţean de Istorie, reprezintă 10%, respectiv 47.131,89 euro.

"Conservarea valorosului patrimoniu istoric cu care am fost binecuvântaţi reprezintă una dintre datoriile morale pe care le avem noi, ca botoşăneni. Nici un efort nu este prea mare pentru a aduce în faţa publicului vizitator obiectivele reprezentative ale culturii botoşănene. Sunt încrezător că proiectul de restaurare a Casei Memoriale 'George Enescu' va fi un real succes iar moştenirea marelui compozitor botoşănean va fi onorată", a declarat vicepreşedintele CJ Botoşani, Dorin Birta.