Tenismanul norvegian Casper Ruud, numărul 4 mondial, s-a calificat în optimile de finală ale turneului de Mare Şlem de la Roland Garros, învingându-l în patru seturi, 4-6, 6-4, 6-1, 6-4, pe chinezul Zhizhen Zhang (locul 71 ATP), într-o partidă disputată sâmbătă.

Ruud (24 ani), finalistul ediţiei trecute a competiţiei pe zgură din capitala Franţei, îl va avea ca adversar în turul următor pe câştigătorul meciului dintre chilianul Nicolas Jarry (35 ATP) şi americanul Marcos Giron (75 ATP), care se vor înfrunta la rândul lor sâmbătă.

"A fost foarte greu, am fost puţin frustrat în debutul meciului. Nu am început partida aşa cum mi-am dorit", a admis tenismanul norvegian după victorie. "Am jucat din ce în ce mai bine în setul al doilea, apoi în cel de-al treilea", a adăugat el.Zhang, în vârstă de 26 de ani, a reuşit să câştige primul set în faţa lui Ruud, care a disputat anul trecut şi finala US Open. Însă jucătorul originar din Shanghai le-a cedat pe următoarele trei, înclinându-se în final după două ore şi 35 de minute de joc.