Cătălin Cristache: 'Tăiaţi cu 30% salariile şi indemnizaţiile miniştrilor'

Cătălin Cristache, preşedintele PMP Galaţi, cere autorităților să ia măsuri clare: „Tăiaţi cu 30% salariile şi indemnizaţiile miniştrilor, parlamentarilor, primarilor, preşedinţilor de CJ, consilierilor locali şi judeţeni.

Impozitaţi cu 30% pensiile speciale”

Având în vedere crizele sanitară, economică şi socială cu care se confruntă România în acest moment, cuvântul de ordine trebuie să fie „solidaritate”. Costurile economice uriaşe pe care le presupun măsurile anunţate de Executiv nu pot fi puse exclusiv în cârca statului şi decontul să fie făcut exclusiv de către români sau de către mediul de afaceri care este pus cu tâmpla pe bordură în acest moment. De aceea, politicienii care au ales să fie lideri ai ţării sau ai comunităţilor locale trebuie să arate că înţeleg dificultatea uriaşă prin care trece România şi să acţioneze pe cale de consecinţă diminuându-şi obligatoriu veniturile obţinute de la stat cu 30% până la trecerea crizei.

„Ca semn de normalitate şi solidaritate, se impune tăierea cu 30% a salariilor şi indemnizaţiilor miniştrilor, parlamentarilor, primarilor, preşedinţilor de consilii judeţene, consilierilor locali şi judeţeni. Vorbim de o economie la buget de aproximativ 50 de milioane de euro lunar, ceea ce se poate traduce în 1.000 de ventilatoare mecanice care pot fi aduse încă din prima lună în România. Nu rezolvăm problema economică macro, dar putem rezolva probleme punctuale. E momentul ca politicienii să facă aşa cum spun americanii: put your money where your mouth is”, a declarat deputatul PMP Cătălin Cristache.

De asemenea, având în vedere că decizia CCR cu privire la legea privind tăierea pensiilor speciale trenează semnificativ şi, foarte probabil, ea va veni în logica neconstituţionalităţii actului normativ asupra căruia s-au înţeles PSD şi PNL, se impune ca Guvernul să decidă impozitarea pensiilor speciale.

„Nu există vreun moment de susţinere populară mai favorabil decât acum pentru a rezolva problema pensiilor speciale. Iar aceasta se poate face prin impozitarea cu 30% a tuturor acestor venituri. Fără calcule complicate, fără deduceri, fără birocraţie. Vorbim de o economie de minimum 40 de milioane de euro lunar, ceea ce înseamnă 800 de ventilatoare mecanice. Ştim foarte bine, încă de pe vremea guvernării Boc, că există jurisprudenţă a CCR care a constat că impozitarea pensiilor este constituţională. Având în vedere criza uriaşă prin care trece România, şmecherii trebuie să plătească şi ei partea lor”, a afirmat Cătălin Cristache, vicepreşedinte PMP.

În astfel de momente, oamenii politici sunt datori să fie responsabili şi să înţeleagă că în orice criză există şi oportunitatea de a îndrepta anumite rele de la nivelul societăţii sau economiei româneşti. Aceste măsuri de tăiere a salariilor şi indemnizaţiilor politicienilor, dar şi a pensiilor speciale ar fi un semnal de normalitate către societate şi chiar ar putea rezolva câteva probleme punctuale.

„Pârghiile cele mai simple de acţiune pentru impunerea acestor măsuri utile ar fi două ordonanţe de urgenţă ale Guvernului Orban. Dacă nu vor da curs acestei solicitări pe care o face în numele Partidului Mişcarea Populară, voi iniţia eu însumi două proiecte legislative în acest sens la începutul săptămânii viitoare. Cu menţiunea că, evident, asta va face procesul ceva mai anevoios şi vom ajunge tot la mâna majorităţii parlamentare PSD – ProRomânia – ALDE – UDMR”, a concluzionat preşedintele PMP Galaţi, Cătălin Cristache.