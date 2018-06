Cătălin Ivan, europarlamentar PSD, atac dur la Liviu Dragnea: 'Scoaterea lui din funcţiile pe care le ocupă, o problemă de siguranţă naţională'

Europarlamentarul PSD, Cătălin Ivan, consideră că îndepărtarea lui Liviu Dragnea din fruntea PSD, este o chestiune de siguranţă naţională.

"Am spus ca nu ma bucur de condamnarea lui Dragnea insa scoaterea lui din functiile pe care le ocupa a devenit o problema de siguranta nationala. Un om atat de corupt, atat de dispus sa vanda tot ce are mai sfant tara asta pentru interesul personal, nu are voie sa mai ocupe nicio functie publica niciodata. Nici macar in Teleorman", a scris Ivan pe Facebook.

