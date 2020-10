Cătălin Rădulescu, Sorin Bota şi Cătălin Ivan deschid listele PER în Argeș, Maramureș și Iași pentru Camera Deputaților

Cătălin Rădulescu, Sorin Bota şi Cătălin Ivan deschid listele PER în Argeş, Maramureş şi Iaşi pentru Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Cătălin Rădulescu a explicat că mai multe persoane, printre care şi Şerban Nicolae şi Liviu Pleşoianu au ales să plece din PSD pentru că partidul a făcut blat cu PNL. El a precizat că toţi cei din conducerea PSD de acum au facultăţile şi cursurile făcute la SRI, iar pe listele PER sunt intelectuali, potrivit news.ro.

„Vreau să îmi expun punctul de vedere şi toată lumea să înţeleagă şi românii de ce nu am mai vrut să fac parte din PSD, aşa cum şi colegii mei s-au delimitat de aceşti domni care conduc această echipă, aşa cum le place lor să îl numească noul PSD. În ultimul an s-au întâmplat mai multe lucruri pe care pe noi, cei care eram foarte vechi în partid şi unii chiar fondatori, să ne temem de faptul că PSD o ia pe o pantă care sigur va fi descendetă, o pantă în care primarii şi electoratul PSD nu se vor mai regăsi, aşa cum nu se mai regăsesc foarte mulţi dintre noi în partid. După plecarea lui Liviu Dragnea, cei care au impus-o pe Viorica Dăncilă ca preşedinte al PSD au fost Marcel Ciolacu împreună cu Paul Stănescu. Ulterior acesşti oameni, după ce au impus-o pe Viorica Dăncilă ca preşedinte interimar, au gândit cum să facă să dea jos singuri Guvernul PSD. Aceşti trădători care astăzi conduc PSD şi vin în faţa românilor să ceară votul în continuare sunt cei care au dat jos propriul guvern. Ulterior acestui fapt, tot noi care am hotărât să plecăm din PSD într-un fel sau altul, am constatat că de fapt exista un blat mizerabil între PSD şi PNL. Un fapt nemaîntâlnit în istoria partidului nostru”, a afirmat Cătălin Rădulescu miercuri într-o conferinţă de presă la sediul PER.

El a povestit şi că au fost mai mulţi oameni eliminaţi de pe listele de candidaţi ai PSD pentru că au refuzat blatul cu PNL şi anume votarea legii carantinei sau a stării de alertă. Rădulescu a adăugat că „toţi care conduc PSD acum sunt oameni care au făcut cursuri la SRI, toţi din conducerea PSD. Nu au ca noi facultăţi făcute la stat, au facultăţi făcute pe la universităţi private şi facultăţi sau cursuri făcute la SRI”.

„Ulterior au cerut deputaţilor PSD să voteze legea carantinării sau stările de alertă. Aşa cum ştiţi şi eu şi Şerban Nicolae şi Liviu Pleşoianu nu am votat nicio stare de alertă, pentru că am considerat că sunt ingerinţe care şi restrângeri ale libertăţilor şi drepturilor românilor. Mai mult decât atât, să ceri deputaţilor PSD să voteze legea carantinării prin care toţi românii să fie carantinaţi pe susceptibilitatea de a avea COVID, să li se ia maşinile, casele, copiii şi soţiile. Ne-am opus la aceste legi şi de aici încolo ne-am dat seama că de fapt PSD are un blat cu PNL, că de fapt nu îi interesează de români şi de electoratul PSD, că îşi urmăresc doar propriile interese. Aceste interese au culminat cu eliminarea de pe listele pentru parlamentare a 90% dintre parlamentarii care existau în Camera Deputaţilor şi în Senat. Majoritatea celor eliminaţi sunt intelectuali, sunt profesori, sunt medici, avocaţi, oameni de afaceri şi au făcut o echipă acum cu oameni noi care nici nu ştiau de PSD şi oameni care sigur sunt afiliaţi SRI. Toţi care conduc PSD acum sunt oameni care au făcut cursuri la SRI, toţi din conducerea PSD. Nu au ca noi facultăţi făcute la stat, au facultăţi făcute pe la universităţi private şi facultăţi sau cursuri făcute la SRI”, a conchis Cătălin Rădulescu.

Senatorul Şerban Nicolae a anunţat marţi că va deschide lista candidaţilor PER în Capitală pentru Senat, iar Liviu Pleşoianu va fi primul pentru o candidatură la Camera Deputaţilor.