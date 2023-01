Câteva sute de persoane, la slujba de Bobotează oficiată de Înalpreasfinţitul Ciprian Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei pe malul drept al râului Buzău / Cinci t

Câteva sute de persoane au participat, vineri, la slujba de Bobotează oficiată de Înalpreasfinţitul Ciprian Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei pe malul drept al râului Buzău, slujbă prin care a fost sfinţită apa râului Buzău iar la final înaltul ierarh a aruncat în apă o cruce după care au sărit în apă cinci tineri, potrivit news.ro.

Procesiunea de Bobotează a început dimineaţă la Catedrala Sf. Sava din municipiu iar după ora 11.00 alaiul de credincioşi în frunte cu mai mulţi preoţi au pornit într-un marş pe străzile oraşului până pe maul râului Buzău aflat la ieşirea din oraş.

Preoţilor veniţi pe malul râului li s-a alăturat şi Înaltpreasfinţitul Ciprian Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei sub îndrumarea căruia a fost săvârşită slujba de Bobotează. La finalul slujbei în timpul căreia au fost sfinţite mai multe recipiente cu agheazmă IPS Ciprian a eliberat în aer mai mulţi porumbei albi iar ulterior a aruncat în apa râului Buzău o cruce după care au sărit şase tineri.

Crucea a fost recuperată din ape de un buzoian de 23 de ani din comuna Gherăseni judeţul Buzău care a declarat că a venit întâmplător la procesiune şi s-a hotărât să îşi încerce norocul.

„Mergeam să văd un film când am văzut aglomeraţie aici la pod şi am zis că trebuie să vin să văd ce se întâmplă. Am lăsat fata şi copilul şi am venit aici şi când am aflat despre ce este vorba m-am hotărât să sar. Apa este un pic cam rece dar Dumnezeu mi-a dat putere şi am reuşit. Este pentru prima dată când particip şi am reuşit să prind crucea. Sper să îmi aducă noroc”, a declarat tânărul care a scos din apă Crucea aruncată de IPS Ciprian.

Pentru curajul lor tinerii care s-au aruncat după cruce în apa râului Buzău au fost recompensaţi de preoţi.