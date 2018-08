Caz INEDIT la Timișoara: Doi tineri au încercat să vândă un pui de leu

Doi tineri din județul Suceava au fost prinși de polițiștii din Timișoara în timp ce încercau să vândă un pui de leu în incinta unui ștrand din oraș. Cei doi au fost amendați cu 7.700 de lei și le-au declarat oamenilor legii că au adus animalul de la o grădină zoologică privată, potrivit Mediafax.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, doi tineri din județul Suceava au fost prinși, în acest sfârșit de săptămână, de către polițiștii de la Secția 2 din Timișoara în timp ce încercau să vândă un pui de leu în incinta unui ștrand termal din oraș.

Cei doi indivizi le-au declarat polițiștilor că au adus puiul de leu de la o grădină zoologică privată din județul Suceava și nu aveau niciun document de proveniență. O anchetă a fost deschisă de polițiștii din județul Timiș împreună cu Garda de Mediu Timiș, fiind aplicată o amendă de 7.700 de lei celor care au încercat să vândă puiul de leu.

"Noi am făcut un control, la solicitarea poliției, care a identificat niște persoane care dețineau un pui de leu și intenționau să-l comercializeze. În urma controlului, am constatat că nu are documente legale de proveniență, de deținere, de transport – comercializare a acestui exemplar de leu. Am aplicat o sancțiune contravențională de 7.700 de lei”, a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX, comisarul șef al Gărzii de Mediu Timiș, Alina Călușeru.

De asemenea, au fost alertate și autoritățile din județul Suceava.

Astfel, luni dimineața, comisari ai Gărzii de Mediu Suceava, împreună cu polițiști, au mers în control la grădina zoologică privată de unde cei doi tineri au declarat că au luat puiul de leu, aflată în localitatea Ilișești, proprietarul fiind amendat cu 5.000 de lei.

Directorul Grădinii Zoologice din Timișoara, Adrian Bere, a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX, că puiul de leu a fost adus de către polițiști.

"Puiul de leu este la noi, l-am preluat în regim de custodie, pentru că este o anchetă pe rol referitoare la modul în care a ajuns la Timișoara. Puiul de leu nu are niciun fel de act de proveniență. Are maxim o lună de zile, este micuț, 2,8 kilograme. Din două în două ore i se dă să mănânce, bea înlocuitor de lapte pentru feline și i-am mai dat un pic de piept de pui crud, dar nu are dinți, este foarte mic", a spus Adrian Bere.