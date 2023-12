Caz straniu la radioul public - Din victimă, agresor: jurnalista care a susținut că a fost agresată de un coleg, acuzată că a bătut o altă femeie

În timp ce a luat o poziție fermă împotriva violenței împotriva femeilor timp de ani de zile, reprezentând cu tărie mișcarea #metoo, în același timp l-a acuzat pe unul dintre colegii săi bărbați de la Radio Târgu Mureș de agresiune fizică în 2020, Boróka Parászka a agresat fizic o femeie în urmă cu 14 ani, potrivit publicației în limba maghiară Krónika. Victima a oferit ziarului o relatare detaliată a violenței folosite împotriva sa, pentru care, potrivit acestuia, jurnalista a fost amendată. Când a fost întrebată, Boróka Parászka a refuzat să vorbească despre cele întâmplate, dar l-a numit pe redactorul-șef al Krónika "un bătăuș și un obsedat". Majoritatea urmăritoriilor jurnalistei sunt din Ungaria, nu România sau din comunitatea maghiară din România. Aceasta a fost acuzată că folosește Radioul Public pentru agenda sa anti-Fidesz, lucru incompatibil cu o instituție de presă de stat.

Dosar penal de agresiune, clasat în lipsă de dovezi

În ultimele zile, atât presa transilvăneană, cât și cea maghiară au fost cuprinse de știrea potrivit căreia procuratura din Târgu Mureș nu a găsit dovedită acuzația jurnalistei Boróka Parászka potrivit căreia colegul ei, Dénes Kiss, a abuzat-o în studioul Radio Târgu Mureș în aprilie 2020. Autoritatea de anchetă a stabilit că probele disponibile în legătură cu suspectul nu sunt suficiente pentru a anula prezumția de nevinovăție, adică nu se poate afirma că faptele acuzate au fost comise de Dénes Kiss. În consecință, parchetul a închis dosarul penal fără punere sub acuzare.

Povestea care a avut un mare ecou în viața publică din Transilvania și din Ungaria nu s-a încheiat însă aici, întrucât Dénes Kiss a anunțat sâmbătă, într-o postare pe pagina sa de socializare, că o va da în judecată pe Boróka Parászka pentru defăimare și prejudicii de imagine. Ulterior, acuzatoarea sa a anunțat și ea pe Facebook că își menține acuzația în ciuda deciziei de clasare a dosarului, deși nu a contestat-o, deoarece a fost nemulțumită de cursul anchetei.

"Știe că m-a abuzat - orice ar spune. De asemenea, știu cine este și ce a făcut. Asta este suficient pentru mine. M-am bucurat să confirm că, de când am făcut public acest caz, agresorul meu mă evită, este prudent și, deși m-a hărțuit mulți ani, s-a retras după ce a ieșit la iveală acest caz. Sper să rămână așa", a scris Boróka Parászka, care, de altfel, ca și până acum, nu-și numește public presupusul agresor, numele lui Dénes Kiss apare în raportul poliției.

Procedură disciplinară la Radio Târgu Mureș

Luând la cunoștință decizia procurorului, Attila Szász, șeful redacției maghiare a studioului regional al serviciului public de radio, Attila Szász, i-a spus luni lui Parászka Boróka că are două opțiuni: să demisioneze sau să inițieze o procedură disciplinară împotriva sa. Jurnalista a refuzat să părăsească de bunăvoie postul de radio, iar Szász a declarat pentru Krónika că va iniția acțiunea disciplinară în aceeași zi.

În ultima sa postare, jurnalista a republicat fotografia brațului său stâng rănit, deja făcută publică în 2020, cu următorul text, printre altele: "Am ascuns mult timp aceste răni, mi-a fost rușine. Ca majoritatea femeilor abuzate, am căutat vina în mine. Nu-mi place să o văd acum, nu e bine nici să scot această fotografie acum. Dar, dragi femei abuzate, sper să vă pot da putere, chiar și în această perioadă dificilă pentru mine, plină de proceduri disciplinare, retragerea drepturilor de microfon și campanii de discreditare pe internet. Multe dintre voi m-ați contactat în ultimele zile, multe dintre voi m-ați susținut. Vă mulțumesc. Sorgintea mă ține".

Amenințări la adresa jurnalistei

Parászka Boróká a fost subiectul a numeroase critici și atacuri în ultimii ani din cauza scrierilor, programelor și opiniilor sale care au provocat de mai multe ori o indignare generalizată. Acestea au culminat, printre altele, atunci când Bartha Barna, șeful cabinetului de politică națională al partidului Mi Hazánk (partid politic de extremă dreapta din Ungaria), a discutat anul trecut, în cadrul unui forum din Sfântu Gheorghe, despre necesitatea spânzurării jurnalistei, sau când jurnalistul László Szőke din Odorheiu Secuiesc a scris despre ea pe pagina sa de socializare că jurnalista merită să fie omorâtă în bătaie.

Procurorii au inițiat o procedură împotriva lui Bartha, iar Szőké a fost condamnată legal la 1.000 de euro despăgubiri de către instanță, în urma procesului civil inițiat de Parászka.

În legătură cu aceste cazuri, jurnalista din Târgu Mureș a considerat întotdeauna că este important să ia atitudine împotriva violenței verbale sau fizice împotriva femeilor, a amenințărilor la adresa lor, a implicării membrilor familiei și a cunoștințelor în conflict, a hărțuirii sau chiar a umilirii publice.

Jurnalista, acuzată de comportament violent

Cu toate acestea, în timp ce condamnă constant violența și nu pierde ocazia de a sublinia rolul său de victimă, Boróka Parászka se comportă de mai multe ori în mod agresiv, iar violența nu este departe de ea - fie ea verbală sau prin fapte, notează sursa citată.

Tot Krónika relata în 2015 despre conflictele interne de la Radio Târgu Mureș, unde cincisprezece dintre cei 18 membri cu normă întreagă ai redacției maghiare, într-o sesizare trimisă conducerii studioului regional în 2013, au acuzat-o pe colega lor de comportament necorespunzător și au recomandat încetarea contractului de muncă al acesteia. Chiar și atunci, acesta a fost acuzat că vorbea cu aroganță și pe un ton necalificat colegilor săi, iar în timpul discuțiilor editoriale se deda la insulte de genul "du-te la mama ta p..." sau "pupă-mă în fund".

Potrivit Krónika, de atunci au existat exemple de manifestări similare, iar cel mai recent, săptămâna trecută, a avut o discuție atât de aprinsă cu unul dintre colegii săi mai mici, încât tânărul a făcut un atac de panică, a trebuit să se întindă pe o saltea și a trebuit să fie stropit cu apă și calmat. Ádám Tasnády a acceptat între timp să relateze ziarului Krónika despre cele întâmplate. Acesta a declarat că altercația a izbucnit în legătură cu o cerere de rezervare pe calculator, pentru care Boróka Parászka l-a atacat verbal. Tasnády a spus că, spre deosebire de zvonurile care s-au răspândit de atunci, colega sa nu l-a lovit, nu a fost luat cu ambulanța, ci a avut un atac de panică.

"A fost un simplu conflict la locul de muncă, care a avut loc în cadrul redacției și care între timp a fost rezolvat. A fost declanșat de supărarea bruscă a colegei mele. Ulterior, acesta și-a cerut scuze pentru cele întâmplate, într-un e-mail", a declarat tânărul jurnalist de radio, adăugând că starea de rău a trecut în scurt timp și, chiar dacă imediat după aceea altcineva a citit știrile în locul lui, și-a continuat activitatea. "Din partea mea, totul este închis", a declarat Ádám Tasnády.

Agresiune stradală în 2009

Dar un caz mult mai grav este prezentat de Krónika. O fostă cunoștință a lui Boróka Parászka susține că jurnalista a bătut-o în plină stradă în Mureș în 2009. La acea vreme, Ágota Tatár era partenera fostului soț al lui Parászka și au crescut împreună copiii din căsătoria soților Parászka, alternând între un părinte și celălalt. Ea lucra ca asistent de regie și dramaturg la teatrul din Târgu Mureș, iar în acea perioadă studia la universitate, dar spune că au apărut conflicte pentru că, deși cele două familii trăiau separat, Boróka Parászka se amesteca în multe lucruri și "voia să împartă viața tuturor".

Într-o seară de duminică, ea a venit la casa lor cu o prăjitură, pe care Agota Tatar a aruncat-o în coșul de gunoi. "A doua zi, stăteam în fața radioului din strada Arató, așteptându-mi partenerul, când Boróka a trecut cu mașina ei. Imediat ce m-a văzut, a început să strige la mine să urc. Eu am rămas încremenită, nu am vrut să vorbesc cu ea, iar când a coborât, a început să mă înjure și să mă lovească cât de tare a putut", și-a amintit femeia, acum în vârstă de 38 de ani.

Îngrijiri medicale timp de șapte zile

A doua zi, Ágota Tatár s-a adresat unui medic legist, care în raportul nr. 3423, întocmit la 23 septembrie 2009, descrie în detaliu că femeia care s-a prezentat la el, plângându-se de agresiune, avea zgârieturi pe partea stângă a feței și pe maxilarul stâng, pe brațul drept și există vânătăi în jurul sânului drept, se plânge și de dureri de cap, dar nu există semne vizibile de leziuni externe.

"Numita Ágotá Tatár prezintă semne de leziuni traumatice, care ar fi putut fi provocate la 22 septembrie 2009 prin lovituri directe și repetate cu un obiect dur și contondent, precum și zgârieturi. Pentru a se recupera, acesta necesită 6-7 zile de îngrijiri medicale", se arată în raportul medico-legal.

După mai multe zile de la bătaie, femeia, pe atunci în vârstă de 24 de ani, a depus o plângere la poliție împotriva lui Parászka. S-a gândit mult dacă să depună sau nu plângere, pentru că ura procedura oficială, confruntarea.

"În cele din urmă, am depus plângere la poliție, unde mi-au notat mărturia de trei ori, iar după 2 ani m-au chemat la tribunal și m-au întrebat din nou dacă s-a întâmplat așa ceva. Apoi am primit o notificare scrisă că Boróka Parászka a fost obligată să plătească o amendă de 300 de lei în beneficiul statului pentru ceea ce s-a întâmplat", a declarat pentru Krónika Ágota, care nu mai locuiește în Târgu Mureș.

Ea a adăugat că evenimentele au marcat-o profund, a făcut psihoterapie timp de un an și jumătate din cauza traumelor suferite, iar relația cu partenerul său de atunci a fost ruptă. "Multă vreme mi-a fost rușine de cum am ajuns într-o astfel de situație, așa că nu am vorbit prea mult despre asta, dar rănile mele erau vizibile și le-am povestit unor colegi de la teatru ce s-a întâmplat. Am închis totul, am îngropat totul în mine, dar când am văzut că și-a jucat rolul de victimă, acuzându-l pe Dénes Kiss, am știut imediat că este o mincinoasă și că a inventat totul. Eu cred că Dénes Kiss este complet nevinovat, nu presupun că a lovit-o pe Boróka, a inventat asta. Este revoltător ca un coleg să fie acuzat de agresiune de către o persoană care a avut nenumărate acte de agresiune în trecutul său", subliniază Ágota Tatar pentru Krónika.

"Depășirea tuturor limitelor raționale"

Chiar a doua zi după incident, în septembrie 2009, Boróka Parászka se referea deja la incident pe blogul său, unde scrie următoarele: "Ieri am fost și agresor și victimă (...) Unul dintre avantajele celor întâmplate este că am fost cartografiată de forma de agresiune". Într-o postare ulterioară despre același lucru: "În ultimele zile, mi-am dat seama că ceea ce s-a întâmplat nu a fost povestea mea, chiar dacă eu am fost agresorul".

Toate acestea nu ar fi concludente, dar sursa citată notează că, în corespondența cu fostul soț și partenera acestuia, Parászka recunoaște la un moment dat că "într-un impuls puternic a rănit-o" pe partenera de atunci al fostului soț, "a depășit toate limitele raționale", lucru pe care îl regretă și pentru care își cere scuze. Când este avertizată că trebuie să își gestioneze izbucnirile incontrolabile de furie, ea răspunde la acel moment că dacă ei consideră că este o problemă de poliție, ar trebui să meargă la poliție, ea își va asuma consecințele.

În după-amiaza zilei de miercuri, 6 decembrie (puțin după ora 18.00), Krónika contactat-o telefonic pe Boróka Parászka, spunându-i că intenționează să publice un articol despre presupusa agresiune de acum 14 ani și că ar dori să afle punctul său de vedere. A fost întrebată dacă a agresat pe cineva pe o stradă din Târgu Mureș în septembrie 2009. A spus că nu, dar apoi, pe parcursul conversației de aproximativ 10 minute, a refuzat să vorbească în mod special despre acest subiect, întrebând de mai multe ori "ce vreți?".

Nu după mult timp de la conversația cu jurnalistul de la Krónika, Boróka Parászka a postat pe pagina sa de socializare o postare în care a repetat acuzațiile sale că reporterul, "jurnalist la Krónika, o extensie a presei Fidesz (...) o sună și o hărțuiește în mod obsesiv în cele mai neașteptate momente de aproape un deceniu și jumătate". "Ce este această obsesie? Pe câte forumuri de extremă dreapta sunteți canalizată? Ce vă entuziasmează? Pentru câte mesaje abuzive vă asumați responsabilitatea?" - și-a enumerat întrebările angajata de la Radio Târgu Mureș, care se află în procedură disciplinară.