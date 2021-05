Cazurile COVID-19 au scăzut drastic, la ce să ne așteptăm? Radu Țincu: 'Vom putea considera COVID-19 la fel ca gripa'

Cazurile de COVID-19 continua sa scada in toata tara si nu mai exista judete incadrate in scenariul rosu, prin urmare restrictiile se relaxeaza treptat. Scenariul este unul cunoscut, iar Romania a mai trecut prin asta.

Radu Tincu, medic ATI la spitalul Floreasca, din Bucuresti, a explicat, pentru Ziare.com, ca aceasta scadere se datoreaza mai multor factori si ca totul depinde de cate persoane vor fi imunizate. Daca aceasta campanie de vaccinare decurge bine, Covid-19 va ajunge la fel ca gripa.

"Este clar ca, pe masura ce avansam in campania de vaccinare, acest lucru va insemna un numar din ce in ce mai mare de persoane imunizate, iar aceasta imunizare inseamna ca riscurile ca aceste cresteri sa mai fie prezente sunt din ce in ce mai mici. Daca, in toamna, vom reusi sa imunizam aproximativ 10 milioane de persoane, acest lucru va intrerupe lantul de transmitere a virusului si, in mod evident, pandemia va intra intr-o faza in care vom putea sa consideram COVID-19 la fel ca o infectie respiratorie cum este gripa", explica Radu Tincu.

Chiar daca aceasta campanie de vaccinare va decurge bine, exista sansa ca in anumite zone sa nu se atinga o rata satisfacatoare, astfel ca s-ar putea sa mai apara focare. Tocmai din acest motiv, Radu Tincu sustine ca respectarea masurilor igienico-sanitare ramane in continuare un lucru important, iar oamenii trebuie sa ramana prudenti.

"Depinde foarte mult de rata de imunizare si de respectarea anumitor masuri. Chiar daca unele masuri vor fi ridicate, trebuie sa le implementam in viata noastra pe cele igienico-sanitare. Daca nu o sa mai fie obligatorie masca in spatiile deschise, dar vom vedea aglomerari de oameni, trebuie sa fim prudenti atata timp cat nu exista un grad de imunizare colectiva la nivelul anumitor comunitati", explica Radu Tincu.