CCI Covasna a deschis sesiunea de depunere a dosarelor pentru ajutorul de minimis

Conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie (CCI) Covasna a anunţat, miercuri, că a deschis sesiunea de depunere a dosarelor pentru ajutorul de minimis pe care Primăria Sfântu Gheorghe îl oferă anual firmelor din municipiu, precizând că programul a fost extins, astfel încât, la ora actuală, permite decontarea aproape tuturor tipurilor de cheltuieli, potrivit Agerpres.

Preşedintele CCI, Edler Andras, a precizat, în cadrul unei conferinţe de presă online, că prin această schemă de minimis firmele locale pot primi înapoi o parte din impozitul plătit pe clădiri, în funcţie de anumite criterii.

"Am dat drumul la programul de minimis derulat în parteneriat cu Primăria Sfântu Gheorghe, prin care dăm înapoi o parte din impozitele pe clădiri pentru firmele din Sfântu Gheorghe. Este un program care funcţionează deja de vreo cinci-şase ani şi deşi mai sunt firme care, în mod teoretic, ar avea posibilitatea să acceseze acest program, încă nu au făcut acest pas (...) Am făcut nişte modificări la sugestia întreprinderilor mici şi mijlocii la partea de cheltuieli ce pot fi decontate în cadrul programului (...) şi în primul rând vreau să amintesc o solicitare venită din partea firmelor care au salariaţi persoane cu dizabilităţi şi care au cerut să fie posibilă decontarea cheltuielilor cu abonamentele de transport public al acestor persoane şi bineînţeles că am cuprins în programul de minimis inclusiv această posibilitate (...) Am introdus şi posibilitatea de a deconta cheltuielile cu achiziţia de consumabile de birouri pentru desfăşurarea activităţii solicitantului (...) Inclusiv sistemele de supraveghere intră şi se pot deconta în cadrul acestui program", a declarat Edler Andras.

Potrivit acestuia, tot la solicitarea întreprinzătorilor a fost introdusă posibilitatea de a deconta cheltuielile pentru protejarea obiectelor de proprietate industrială, cum ar fi mărcile comerciale şi brevetele de invenţie şi, totodată, s-au adus clarificări cu privire la decontarea dobânzilor aferente creditelor, în sensul în care vor putea fi decontate doar în cazul contractelor încheiate cu bănci sau instituţii financiare nebancare.

Edler Andras a precizat că modificarea şi completarea programului fac posibil ca aproape orice cheltuială făcută în interesul afacerii să fie decontată prin această schemă de minimis.

Conducerea CCI a postat toate informaţiile legate de ajutorul de minimis pe pagina de internet a instituţiei, documentele care trebuie completate de solicitanţi, precum şi un registru în care sunt consemnate toate firmele care au depus cereri şi au beneficiat de acest ajutor.

Edler a spus că programul are două faze - depunerea cererii de finanţare şi cea de "tragere" a banilor, menţionând că întreprinzătorul trebuie să facă achiziţii în concordanţă cu cheltuieli eligibile aprobate prin proiect, iar Primăria îi va rambursa banii după ce dovedeşte efectuarea plăţii bunurilor sau serviciilor.

"Ce trebuie să facă întreprinzătorul, în afară de a descărca nişte formulare pe proprie răspundere de pe site-ul nostru, este să ceară de la Direcţia Finanţelor Publice Locale o adeverinţă că şi-a plătit impozitele şi taxele pe anul 2020 (...) Noi lucrăm chiar dacă e pandemie, avem un program restrâns de relaţii cu publicul, dar suntem la birou şi ajutăm întreprinzătorii să completeze documentele dacă este cazul", a afirmat preşedintele CCI.

Banii obţinuţi prin ajutorul de minimis mai pot fi folosiţi, printre altele, pentru acoperirea unor cheltuieli cum ar fi dobânzile aferente contractelor de leasing, reabilitarea clădirilor, amenajarea spaţiilor verzi, a parcărilor, achiziţionarea de mijloace moderne de plată, participarea la târguri şi expoziţii, efectuarea de studii de piaţă, achiziţionarea de echipamente IT, realizarea de pagini web etc.

Programul a fost introdus de autorităţile locale din Sfântu Gheorghe pentru a stimula mediul de afaceri autohton, acestea angajându-se să acorde ajutor de minimis tuturor firmelor solicitante, indiferent de numărul acestora, cu condiţia să îndeplinească cerinţele stipulate în regulament.