CE a adoptat o strategie pentru oraşe iar nodurile urbane, inclusiv cele din România, vor avea obligaţia de a avea o strategie de mobilitate, spune Vălean

Comisarul european pentru Transporturi Adina Vălean a declarat, după întâlnirea de vineri cu primarul general al Capitalei Nicuşor Dan, că la discuţiile cu edilul a trecut în revistă provocările privind finanţarea investiţiilor în transport, provocări de natură administrativă sau diverse acte normative care pot întârzia derularea acestor investiţii, potrivit news.ro.

Ea a mai spus că o strategie privind mobilitatea şi sustenabilitatea urbană a fost adoptată de către Comisia Europeană, iar aceasta este obligatorie pentru multe dintre marile oraşe europene, inclusiv pentru cele din România. „Tot ceea ce înseamnă logistica într-un oraş trebuie să ţintească către flote de vehicule care să fie cu emisii reduse sau cu zero emisii, ceea ce înseamnă practic mobilitate electrică”, a mai precizat Vălean.

„Am trecut în revistă câteva din provocările privind finanţarea acestor investiţii. Finanţarea pe de o parte, dar şi opreliştile de natură administrativă care ţin de diverse acte legislative sau reglementări care pot întârzia desfăşurarea acestor investiţii. Eu am venit cu plăcere. Este o primă vizită şi o primă discuţie. Sunt pregătită împreună cu colegii mei de la Comisia Europeană, directoratul de transport, să sprijinim toate oraşele europene în strategiile lor de dezvoltare urbană sustenabilă în privinţa mobilităţii şi logisticii şi bineînţeles cu atât mai mult în ceea ce priveşte Bucureştiul. E nevoie de o viziune integrată asupra transportului”, a afirmat Adina Vălean, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul întâlnirii de vineri cu edilul general al Capitalei Nicuşor Dan.

Întrebată ce modele de succes de mobilitate, de electro mobilitate individuală sau în comun pot fi preluate din alte mari oraşe sau capitale din UE şi aplicate, într-un timp scurt şi mediu, la noi, comisarul european pentru Transporturi a răspuns: „Există o platformă europeană a marilor oraşe. Sunt convinsă că şi din România sunt multe oraşe care fac parte”.

„Acolo există un schimb permanent de idei şi proiecte care să sprijine mobilitatea sustenabilă urbană. Noi am adoptat la Comisia Europeană o strategie europeană pentru oraşe. Parte a dezvoltării reţelei de transport european, nodurile urbane, inclusiv cele din România vor avea obligaţia de a avea o strategie de mobilitate şi de logistică durabilă. Există obligativitatea acestei strategii care se discută cu Comisia Europeană şi care se urmăreşte în timp. Spun asta pentru că aceste tipuri de strategii conţin în centrul lor transportul public şi transportul public cu emisii reduse sau zero emisii. De asemenea tot ceea ce înseamnă logistica într-un oraş trebuie să ţintească către flote de vehicule care să fie cu emisii reduse sau cu zero emisii, ceea ce înseamnă practic mobilitate electrică”, a mai explicat Vălean.