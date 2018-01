Ce s-a aflat despre Anton Anton, propus ministru al Energiei din partea ALDE: Are 7 cărți publicate și 6 brevete de invenții

Anton Anton, propus ministru al Energiei, are 68 de ani şi este profesor universitar şi conducător de doctorate la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. A fost secretar de stat în Ministerul Educaţiei, iar în 2008 a ocupat funcţia de ministru al Educaţiei în Guvernul Tăriceanu. Anton deţine şase brevete de invenţie şi a publicat şapte cărţi.

Anton Anton s-a născut în 22 decembrie 1949, în Timişoara. În 1972 a absolvit Facultatea de Mecanică din cadrul Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timişoara, urmând apoi studii postuniversitare de informatică matematică pentru cercetare la Universitatea din Bucureşti. În septembrie-decembrie 2017 a fost bursier la John Hopkins University din Baltimore, SUA.

De asemenea, Anton este doctor inginer, obţinând titlul în 1986 cu lucrarea „Cercetări asupra mişcării de translaţie a ferofluidelor în absenţa şi în prezenţa unui câmp magnetic exterior” la Institutul de Construcţii Bucureşti, scrie news.ro.

Între 1972 şi 1979 a fost asistent la Institutul de Construcţii Bucureşti, apoi şef de lucrări, conferenţiar, profesor iar din octombrie 2016 este conductăror de doctorat la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti.

Anton a obţinut un mandat de deputat în circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti din partea ALDE la alegerile parlamentare din 2016. El este membru al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din iunie 2017 şi a fost membru al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, preşedinte al Subcomisiei pentru Spaţiu, membru al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării în februarie - iunie 2017.

Potrivit CV-ului său, Anton are şase brevete de invenţii şi şapte cărţi publicate, dintre care una premiată de Academia Română cu premiul Anghel Saligny în 2002 - „Reţele hidraulice – calcul şi optimizare” şi a fost editor al seriei „Hidraulica ingineriei mediului” (10 volume), care a fost publicată în perioada 2001-2002. De asemenea, a publicat mai multe articole în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate.

În ceea ce priveşte averea sa, potrivit declaraţiei din 2017, Anton are un teren de 885,40 de metri pătraţi în Voluntari, cumpărat în 1998, două case, una în Voluntari, construită în 2005 şi una în Alba Iulia, moştenită în 2016 şi un apartament moştenit în 2012, în Timişoara.

Ministrul propus mai are două maşini, un Ford Focus cumpărat în 2014 şi un Chevrolet Spark cumpărat în 2011. Are şapte conturi în bănci deschise atât în lei, cât şi în euro. Cea mai mare valoare este de 26.000 de lei. Nu are datorii.

