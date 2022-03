Ce se întâmplă cu Chelsea după sancționarea lui Abramovici - Guvernul britanic anunță eliberarea unei licențe speciale

Ministrul britanic pentru Cultură, Media și Sport, Nadine Dorries, a declarat că, deși patronului lui Chelsea i s-au impus sancțiuni, clubul va funcționa în continuare normal.

Doamna Dorries a eliberat o „licență specială”, ceea ce va înseamnă că personalul va fi plătit și vor fi îndeplinite toate operațiunile în mod normal.

Roman Abramovici a anunțat recent că va vinde clubul, dar sancțiunile de astăzi înseamnă că nu ar putea beneficia financiar de o asemenea vânzare.

Anunțând decizia pe Twitter, ministrul britanic pentru Cultură, Nadine Dorries, a declarat că Chelsea va primi o licență specială, astfel încât să poată continua să joace meciuri, să plătească personalul și să se asigure că deținătorii de bilete pot merge la meciuri, asigurându-se în același timp că Abramovici nu câștigă bani prin proprietatea sa.

Ea a adăugat că guvernul „muncește din greu pentru a se asigura că echipa de fotbal și campionatul național nu sunt afectate inutil de aceste sancțiuni importante”.

Guvernul spune că licența va fi menținută sub supraveghere.

3/4 To ensure the club can continue to compete and operate we are issuing a special licence that will allow fixtures to be fulfilled, staff to be paid and existing ticket holders to attend matches while, crucially, depriving Abramovich of benefiting from his ownership of the club